Встигніть схопити: які товари у "Єві" сьогодні продають зі знижками до -60%

"Єва" оновила цінники

Мережа "Єва" запустила масштабний розпродаж засобів для прання. У межах акції "HOMEY DAY" ціни впали до мінус 60%, зокрема на капсули та гелі відомих брендів.

Пропозиція діє обмежений час і стосується великих фасувань для економного використання. "Телеграф" розповідає про 10 товарів у "Єві", на які варто звернути увагу.

Які товари пропонують зі знижкою до -60%

Пропозиція стосується насамперед великих форматів, які розраховані на десятки прань. У переліку є варіанти для кольорових речей, для виведення складних плям та для людей із чутливою шкірою. Також окремо знижено ціну на ароматизовані гранули для додаткової свіжості білизни.

Ось список товарів, які 23 січня можна придбати у мережі "Єва" за вигідною ціною:

Капсули для прання ARIEL Pods All-in-1 Color Все-в-1, 100 циклів, 2*50 шт — 989 грн замість 2 009 грн (знижка 51%)

замість 2 009 грн (знижка 51%) Капсули для прання ARIEL Pods+ All-in-1 Extra Stain Removal, 50 циклів, 50 шт — 695 грн замість 1 122 грн (знижка 38%)

замість 1 122 грн (знижка 38%) Капсули для прання ARIEL Pods+ All-in-1 Extra Stain Removal, 88 циклів, 88 шт — 989 грн замість 2 009 грн (знижка 51%)

замість 2 009 грн (знижка 51%) Пральний порошок Persil Expert Color Deep Clean, автомат, 72 цикли, 10,8 кг — 982 грн замість 1 668 грн (знижка 41%)

замість 1 668 грн (знижка 41%) Гель для прання Persil Color Active Gel, 100 циклів, 4,5 л — 859 грн замість 1 916 грн (знижка 55%)

Гель для прання ARIEL Mountain Spring, 100 циклів, 4,5 л — 899 грн замість 1 539 грн (знижка 42%)

замість 1 539 грн (знижка 42%) Капсули для прання ARIEL Pods All-in-1 Sensitive Skin, 100 циклів, 100 шт — 989 грн замість 2 009 грн (знижка 51%)

замість 2 009 грн (знижка 51%) Пральний порошок Persil Expert Color Deep Clean, автомат, 54 цикли, 8,1 кг — 759 грн замість 1 157 грн (знижка 34%)

замість 1 157 грн (знижка 34%) Парфумовані гранули для прання Lenor "Золота орхідея і ваніль", 16 циклів, 195 г — 165 грн замість 330 грн (знижка 50%)

замість 330 грн (знижка 50%) Пральний порошок Ariel Аква-Пудра Color, автомат, 54 цикли, 8,1 кг — 746 грн замість 1 314 грн (знижка 43%)

Акційні пропозиції доступні в магазинах мережі та онлайн, поки товар є в наявності. Частина позицій має обмежену кількість.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в "АТБ" можна купити популярний шоколад на 115 гривень дешевше. Знижка триватиме до початку наступного тижня.