Разница почти 100 гривен: один из супермаркетов обвалил цену на большие плитки шоколада
Сравнение цен в "АТБ" и "Сильпо"
Ценники на сладости в супермаркетах могут существенно разниться даже на одинаковый товар. Шоколад Roshen Lacmi сейчас представлен и в "АТБ", и в "Сильпо", но стоимость разная.
Разница составляет около 100 гривен за плитку. "Телеграф" рассказывает, в каком супермаркете дешевле купить этот шоколад.
Речь идет о больших плитках Roshen Lacmi весом 280 и 295 граммов. Это молочный шоколад с миндалем, кокосовым кремом и рисовыми шариками, а также вариант с арахисом и карамельно-арахисовой начинкой. Обе позиции представлены в ассортименте двух сетей.
Сколько стоит шоколад в "АТБ"
В сети АТБ до 27 января действует скидка 49% на эти плитки.
Шоколад Roshen Lacmi молочный с миндалем, кокосовым кремом и рисовыми шариками, 280 г продается по 99,90 грн за штуку.
Шоколад Roshen Lacmi молочный с арахисом и карамельно-арахисовой начинкой, 295 г также стоит 99,90 грн.
Какая цена в "Сильпо"
В "Сильпо" эти же позиции продаются без акционного предложения. Оба варианта – и шоколад с миндалем, кокосовым кремом и рисовыми шариками, и с арахисом и карамельно-арахисовой начинкой – продаются по 199,00 грн.
Разница очевидна — в сети "АТБ" цена на каждую плитку ниже почти на 100 гривен благодаря акции.
