Разница почти 100 гривен: один из супермаркетов обвалил цену на большие плитки шоколада

Сравнение цен в "АТБ" и "Сильпо"

Ценники на сладости в супермаркетах могут существенно разниться даже на одинаковый товар. Шоколад Roshen Lacmi сейчас представлен и в "АТБ", и в "Сильпо", но стоимость разная.

Разница составляет около 100 гривен за плитку. "Телеграф" рассказывает, в каком супермаркете дешевле купить этот шоколад.

Речь идет о больших плитках Roshen Lacmi весом 280 и 295 граммов. Это молочный шоколад с миндалем, кокосовым кремом и рисовыми шариками, а также вариант с арахисом и карамельно-арахисовой начинкой. Обе позиции представлены в ассортименте двух сетей.

Сколько стоит шоколад в "АТБ"

В сети АТБ до 27 января действует скидка 49% на эти плитки.

Шоколад Roshen Lacmi молочный с миндалем, кокосовым кремом и рисовыми шариками, 280 г продается по 99,90 грн за штуку.

Шоколад Roshen Lacmi молочный с арахисом и карамельно-арахисовой начинкой, 295 г также стоит 99,90 грн.

Какая цена в "Сильпо"

В "Сильпо" эти же позиции продаются без акционного предложения. Оба варианта – и шоколад с миндалем, кокосовым кремом и рисовыми шариками, и с арахисом и карамельно-арахисовой начинкой – продаются по 199,00 грн.

Разница очевидна — в сети "АТБ" цена на каждую плитку ниже почти на 100 гривен благодаря акции.

