Різниця майже 100 гривень: один із супермаркетів обвалив ціну на великі плитки шоколаду

Порівняння цін у "АТБ" та "Сільпо"

Цінники на солодощі в супермаркетах можуть суттєво відрізнятися навіть на однаковий товар. Шоколад Roshen Lacmi зараз представлений і в "АТБ", і в "Сільпо", але вартість різна.

Різниця становить майже 100 гривень за плитку. "Телеграф" розповідає, у якому супермаркеті дешевше купити цей шоколад.

Йдеться про великі плитки Roshen Lacmi вагою 280 та 295 грамів. Це молочний шоколад з мигдалем, кокосовим кремом та рисовими кульками, а також варіант з арахісом і карамельно-арахісовою начинкою. Обидві позиції представлені в асортименті двох мереж.

Скільки коштує шоколад в "АТБ"

У мережі "АТБ" до 27 січня діє знижка 49% на ці плитки.

Шоколад Roshen Lacmi молочний з мигдалем, кокосовим кремом та рисовими кульками, 280 г продається за 99,90 грн за штуку.

Ціна шоколаду в "АТБ"

Шоколад Roshen Lacmi молочний з арахісом та карамельно-арахісовою начинкою, 295 г також коштує 99,90 грн.

295-грамова плитка також коштує 99.90 грн

Яка ціна в "Сільпо"

У "Сільпо" ці ж самі позиції продаються без акційної пропозиції.

Обидва варіанти — і шоколад з мигдалем, кокосовим кремом та рисовими кульками, і з арахісом та карамельно-арахісовою начинкою — продаються за 199,00 грн.

Ціна на шоколад в "Сільпо"

Більша плитка коштує так само

Різниця очевидна — в мережі "АТБ" ціна на кожну плитку нижча майже на 100 гривень завдяки акції.

