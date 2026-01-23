И туалет по графику? Объявление в киевской многоэтажке смутило TikTok (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Отключение света заставляют украинцев приспосабливаться к новым условиям
В Тик Ток завирусилось видео с объявлением для одного из ЖК в Киеве. Жителей дома просят ходить в туалет по графику из-за отключения света.
Об этом свидетельствует опубликованное в Тик Ток видео. Некоторые пользователи в комментариях были возмущены, но нашлись и те, кто шутил.
На видео девушка показывает объявление, где соседей многоэтажки просят пользоваться туалетом по графику. Ведь при отключениях в доме замерзает канализации, что может привести к порыву.
"Когда подают свет, половина дома сразу идет в туалет. Однако трубы замерзли, и если все смоют одновременно, то подвал и первые этажи затопит фекалиями", — говорится в объявлении.
Чтобы такого не произошло, жителям предложили условный график:
- с 8:00 до 8:15 — квартиры с 31 по 51;
- с 8:15 до 8:30 — квартиры с 51 по 71.
Не упустите: Когда Киев сможет вернуться к графикам. Гендиректор YASNO объяснил, от чего это зависит .
В комментариях мнение пользователей разделилось, некоторых такой график возмутил. Но были и те, кто шутил, что график составляла 51 квартира, потому что она влезла в две очереди.
Люди пишут:
- Еще и в туалет ходить по графику.
- График составляла 51 квартира.
- Просто супер… как бы еще придерживаться такого графика.
- Как бы это еще организму объяснить…
- А если до графика приперло? С балкона или окна?
Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько часов без света и какие очереди могут ждать киевлян в последнюю неделю января.