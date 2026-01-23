И туалет по графику? Объявление в киевской многоэтажке смутило TikTok (видео)

Отключение света заставляют украинцев приспосабливаться к новым условиям

В Тик Ток завирусилось видео с объявлением для одного из ЖК в Киеве. Жителей дома просят ходить в туалет по графику из-за отключения света.

Об этом свидетельствует опубликованное в Тик Ток видео. Некоторые пользователи в комментариях были возмущены, но нашлись и те, кто шутил.

На видео девушка показывает объявление, где соседей многоэтажки просят пользоваться туалетом по графику. Ведь при отключениях в доме замерзает канализации, что может привести к порыву.

"Когда подают свет, половина дома сразу идет в туалет. Однако трубы замерзли, и если все смоют одновременно, то подвал и первые этажи затопит фекалиями", — говорится в объявлении.

Чтобы такого не произошло, жителям предложили условный график:

с 8:00 до 8:15 — квартиры с 31 по 51;

с 8:15 до 8:30 — квартиры с 51 по 71.

График похода в туалет в Киеве

В комментариях мнение пользователей разделилось, некоторых такой график возмутил. Но были и те, кто шутил, что график составляла 51 квартира, потому что она влезла в две очереди.

Люди пишут:

Еще и в туалет ходить по графику.

График составляла 51 квартира.

Просто супер… как бы еще придерживаться такого графика.

Как бы это еще организму объяснить…

А если до графика приперло? С балкона или окна?

