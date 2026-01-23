І туалет за графіком? Оголошення в київській багатоповерхівці збентежило TikTok (відео)

Відключення світла змушують українців пристосовуватися до нових умов

У Тік Ток завірусилось відео з оголошенням для одного з ЖК в Києві. Мешканців дому просять ходити в туалет за графіком через відключення світла.

Про це свідчить опубліковане в Тік Ток відео. Деякі користувачі в коментарях були обурені, але знайшлись й ті, хто жартував.

На відео дівчина показує оголошення, де сусідів багатоповерхівки просять користуватись туалетом за графіком. Адже під час відключень у будинку замерзає каналізації, що може призвести до пориву.

"Коли подають світло, половина будинку одразу йде в туалет. Однак труби замерзли, і якщо всі змиють одночасно, то підвал та перші поверхи затопить лайном", — йдеться в оголошенні.

Аби такого не сталось, мешканцям запропонували умовний графік:

з 8:00 до 8:15 — квартири з 31 по 51;

з 8:15 до 8:30 — квартири з 51 по 71.

Графік походу в туалет в будинку в Києві

У коментарях думка користувачів розділилась, декого такий графік обурив. Але були й ті, хто жартував, що графік складала 51 квартира, бо вона влізла у дві черги.

Люди пишуть:

Ще й в туалет ходити за графіком.

Графік складала 51 квартира.

Просто супер… якби ще притримуватись такого графіка.

Як би це ще організму пояснити…

А якщо до графіку приперло? З балкону чи вікна?

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки годин без світла та які черги можуть чекати киян в останній тиждень січня.