"Когда ночью включили свет": смешное жизненное видео стало хитом TikTok

Шуточный ролик показал, как подача света может стать настоящим апокалипсисом

Украинцев рассмешило курьезное видео в соцсетях о том, что бывает, когда ночью внезапно включается свет. Из-за отключений электроэнергии, скорее всего, каждый житель нашей страны попадал в подобную ситуацию.

Соответстующие кадры опубликованы в ТикТок. После подачи света в квартире начался настоящий бедлам.

Герой ролика лег спать, не выключив свет и не отключив от сети электроприборы. Когда он проснулся, в глаза ярко светила люстра, а из телевизора громко звучала скандальная песня Тины Кароль, ставшая причиной перепалки между бывшим главой ОП Андреем Богданом и народным депутатом от "Слуги народа" Ольгой Василевской-Смаглюк "У нас немає світла".

Одновременно с этим, как сумасшедшая, мигала гирлянда и горела звезда на верхушке елки, а умная колонка безуспешно пыталась перекричать Кароль. Как будто этого было недостаточно, включился шуруповерт и прозвучал сигнал телефона.

Видео закончилось тем, что герой добрался до электрощитка и вырубил в квартире свет, чтобы спокойно поспать.

