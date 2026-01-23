Пускали только элиту. Как выглядел пафосный ресторан в центре Киева (фото)

Дело было не только в стоимости блюд

В Киеве было немало ресторанов, которые во времена СССР пользовались большой популярностью. К ним относится и ресторан "Столичный".

"Телеграф" покажет, как он выглядел раньше и что в нем особенного. Заметим, что просуществовало заведение более 20 лет, и уже в начале 2000-х его закрыли.

Ресторан "Столичный" был открыт в 70-е годы. Уже с 1975 года заведение приобрело большую популярность, правда, пускали туда не всех. Ведь на самом деле "Столичный" принимал только элиту, поэтому обычный студент не мог туда попасть.

Ресторан "Столичный" в Киеве

Такая выборка клиентов базировалась на внутреннем лоске и ценах. Ведь, что снаружи, что изнутри, ресторан выглядел величественно и помпезно. Особенно это бросалось в глаза во времена СССР и жесткого дефицита. Однако до 90-х годов в "Столичный" часто заходила разная элита, которая по вечерам организовывала некий клуб курильщиков.

Банкетный зал ресторана Столичный в Киеве

Находился ресторан по адресу улица Крещатик, 5. В лучшие времена здесь проходили разные развлекательные программы, культурные вечера. Интересно, что в заведении "Столичный" была представлена украинская кухня. Фирменные блюда – борщ, котлета по-киевски, уха, солянка. Правда, цены были "кусучими". Бюджетный обед тогда стоил примерно 3 рубля, при средней зарплате в 80–100 рублей.

Меню ресторана "Столичный" в Киеве

Как выглядел ресторан "Столичный" в середине

Интересно, что официально заведение запрещало давать чаевые, но на входе иногда нужно было "подмазать", чтобы получить свободный столик. Однако ближе к 2000-м ресторан постепенно начал приходить в упадок. Однажды даже попал в большой скандал. Ведь в заведение пришел привередливый и влиятельный клиент, который обратил внимание, что еда не соответствует норме. В частности, в котлете по-киевски на 40% меньше масла, чем нужно.

