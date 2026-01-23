Пускали только элиту. Как выглядел пафосный ресторан в центре Киева (фото)
Дело было не только в стоимости блюд
В Киеве было немало ресторанов, которые во времена СССР пользовались большой популярностью. К ним относится и ресторан "Столичный".
"Телеграф" покажет, как он выглядел раньше и что в нем особенного. Заметим, что просуществовало заведение более 20 лет, и уже в начале 2000-х его закрыли.
Ресторан "Столичный" был открыт в 70-е годы. Уже с 1975 года заведение приобрело большую популярность, правда, пускали туда не всех. Ведь на самом деле "Столичный" принимал только элиту, поэтому обычный студент не мог туда попасть.
Такая выборка клиентов базировалась на внутреннем лоске и ценах. Ведь, что снаружи, что изнутри, ресторан выглядел величественно и помпезно. Особенно это бросалось в глаза во времена СССР и жесткого дефицита. Однако до 90-х годов в "Столичный" часто заходила разная элита, которая по вечерам организовывала некий клуб курильщиков.
Находился ресторан по адресу улица Крещатик, 5. В лучшие времена здесь проходили разные развлекательные программы, культурные вечера. Интересно, что в заведении "Столичный" была представлена украинская кухня. Фирменные блюда – борщ, котлета по-киевски, уха, солянка. Правда, цены были "кусучими". Бюджетный обед тогда стоил примерно 3 рубля, при средней зарплате в 80–100 рублей.
Интересно, что официально заведение запрещало давать чаевые, но на входе иногда нужно было "подмазать", чтобы получить свободный столик. Однако ближе к 2000-м ресторан постепенно начал приходить в упадок. Однажды даже попал в большой скандал. Ведь в заведение пришел привередливый и влиятельный клиент, который обратил внимание, что еда не соответствует норме. В частности, в котлете по-киевски на 40% меньше масла, чем нужно.
