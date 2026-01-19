Его обожали и студенты, и чиновники: история легендарного кафе "Минутка" в Днепре

Это заведение практически не изменилось за годы существования

В Днепре есть множество ресторанов и кафе, которые долгие годы не теряют популярность. Ранее мы рассказывали историю легендарного ресторана "Поплавок", который расположен на воде. Не менее популярным является и кафе "Минутка", которое появилось в Днепре в 1970-х годах и стало частью городской истории.

Это заведение во многом стало знаменитым благодаря своему месторасположению. "Минутку" построили у станции канатной дороги на Монастырский остров, на улице Дмитрия Донцова. Из-за такого соседства многие называют заведение "Канатка". Другие называют кафе "Сковородкой" — из-за фирменного блюда, которое на долгие годы стало его визитной карточкой.

Кафе "Минутка". Фото А. Клюквин, Facebook-группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

"Минутка" открылось в 1974 году. В те годы посетителям предлагали только разливное пиво и простые закуски. Но уже в 1980-х меню пополнилось знаменитими сковородками: салат, картошка и обжаренное мясо — простой, но узнаваемый набор, ради которого сюда приходили компаниями. В начале 2000-х в меню появился и шашлык. По словам давних посетителей, вкус шашлыка и "сковородок" практически не изменился за полвека.

В "Минутке" собирались студенты, отдыхающие, работники острова и даже высокопоставленные чиновники. Посетители вспоминают, как в кафе можно было встретить генерала областного УВД или участников команды КВН ДГУ.

"Минутка" в Днепре. Фото restaurantguru.com

Несмотря на то что канатная дорога давно закрыта, сама "Минутка" продолжает работать.

Интерьер кафе "Минутка"

