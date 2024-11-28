Вы не поверите: что было в меню культового киевского ресторана "Столичный" в 1975 году (фото)

Здесь всегда было многолюдно

Киевский ресторан "Столичный" был любимым местом для столичной элиты в Советские годы. Он располагался на Крещатике и славился традиционной украинской кухней. Фирменными блюдами здесь были борщ, уха, солянка и котлеты по-киевски.

Интересно, что на территории ресторана был сигаретный клуб, а по вечерам гостей ждала развлекательная программа. К сожалению, "Столичный" не дожил до наших дней и был разрушен до основания.

"Телеграф" рассказывает о культовом ресторане "Столичный" и предлагает читателям ознакомиться с меню, которое в 1975 году презентовали гостям заведения.

Что известно о ресторане столичный

В шестидесятых годах в Киеве насчитывалось всего 12 ресторанов и "Столичный" считался главным заведением столицы. Здесь был буфет и просторные, светлые залы. Гостей обслуживали учтивые официанты с белыми полотенцами на рукавах.

В заведении "Столичный" была представлена традиционная украинская кухня. Фирменные блюда – борщ, котлета по-киевски, уха и солянка.

Обед здесь обходился, в среднем, в 3 рубля при средней зарплате в 100 рублей. Вечером в ресторане проходили развлекательные программы и работал сигаретный клуб.

Днем в "Столичном" можно было встретить студентов и обычных киевслян ,которые забегали в кулинарую или буфет ресторана.

По вечерам же в ресторане собиралась уже более состоятельная публика, которая много заказывала и расслаблялась под развлекательную программу.

Здесь также было очень престижно проводить дни рождения, юбилеи и свадьбы. Это считалось показателем зажиточности и состоятельности.

Чаевые оставлять тогда категорически запрещалось, так как это считалось "буржуазными подачками". Попасть в заведение было сложно, так как здесь всегда "не было мест", но они волшебным образом появлялись, если дать "червонец" швейцару.

Также ресторан в свое время попал в громкий коррупционный скандал из-за хищения материальных ценностей и денежных средств (так называемое "дело Шахини").

"Левый" доход ресторана "Столичный" за день достигал 750 рублей, в то время как средняя зарплата инженера в те годы составляла примерно 120 рублей в месяц.

Тогда заведующую осудили на 10 лет за то, что в заведении проводили махинации с калькуляционными картами, а дорогие ингредиенты в блюдах заменяли более дешевыми.

Меню ресторана "Столичный" в 1975 году

Меню заведения было достаточно разнообразным для того времени. Гостям предлагали первые и вторые блюда, закуски, десерты и напитки.

Имелась в ресторане также барная и сигаретная карты.

В заведении можно было заказать комплексные обеды, которые стоили от 1,60 до 2,20 рублей. Их пару раз в месяц позволяли себе в дневное время столичные студенты, которым хотелось также ощутить ресторанную атмосферу и вкусно поесть.

В основном меню были представлены такие фирменные блюда, как:

котлеты по-столичному за 1 рублю 75 копеек

битки по-столичному за 95 копеек

печень по-столичному за 1 рубль 02 копейку

галушки запеченные с салом за 32 копейки.

Также предлагался борщ за 40 коп, уха за 19 коп, печень за 60 коп и тефтели с гарниром за 55 копеек.

Среди закусок можно выделить салат "Метро" за 81 коп, заливную осетрину с лимоном за 99 коп, лосось за 84 коп и буженину за 40 копеек.

Также предлагались на выбор соления, несколько наименований рыбы, сыра и колбасы.

В барной карте представлены были различные алкогольные напитки. Интересно, что их подавали в "таре" по 100 грамм. На выбор предлагалась водка, вина сухие и крепкие, шампанское, ликеры, а также пиво, соки и газированные напитки.

Самым дорогим и элитным считался коньяк "Киев", который стоил 4 рубля 35 копеек.

Из десертов предлагали мороженое, пирожные, шоколад и конфеты.

Также в "Столичном" был сигаретный клуб и здесь можно было приобрести сигареты с фильтром и без фильтра. К примеру, пачка "Беломор-канала" стоила 22 копейки, а "Столичных" — 40 копеек.

Где располагался ресторан "Столичный" и что с ним произошло

Здание ресторана располагалось в Печерском районе Киева возле станции метро "Днепр" по адресу: Крещатик, 5.

В 2003 году здание ресторана снесли, так как на его месте планировали возвести высотный отельный комплекс. Дальше времена изменились и этим планам не суждено было осуществиться.

Известно, что по результатам архитектурного конкурса победил проект, которым предлагалось сохранить архитектурный ансамбль Крещатика, и заказчика это не устраивало, так как он хотел строить только высотку.

Поэтому уже более 20 лет на месте ресторана "Столичный" – пустота. И это культовое заведение осталось лишь на фото и в памяти его посетителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как как выглядел известный киевский ресторан "Дубки". Заведение повидало многих известных личностей, а на его территории было снято сразу несколько известных художественных фильмов.