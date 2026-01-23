Пускали тільки еліту. Як виглядав пафосний ресторан в центрі Києва (фото)

Справа була не тільки у вартості страв

У Києві було чимало ресторанів, які в часи СРСР мали велику популярність. До них належить й ресторан "Столичний".

"Телеграф" покаже, як він виглядав раніше та що в ньому особливого. Зауважимо, що проіснував заклад понад 20 років, і вже на початку 2000-х його закрили.

Ресторан "Столичний" відкрили у 70-ті роки. Вже з 1975 року заклад набув великої популярності, щоправда, пускали туди не усіх. Адже насправді "Столичний" приймав тільки еліту, тому звичайний студент не міг туди потрапити.

Ресторан "Столичний" в Києві

Така вибірка клієнтів базувалась на внутрішньому лоску та цінах. Адже, що зовні, що зсередини, ресторан мав величний та помпезний вигляд. Особливо сильно це кидалось в очі в часи СРСР та жорсткого дефіциту. Однак до 90-х років в "Столичний" часто заходила різна еліта, яка по вечорах організовувала такий собі клуб курців.

Банкетний зал ресторану Столичний в Києві

Знаходився ресторан за адресою вулиця Хрещатик, 5. В найкращі часи тут проходили різні розважальні програми, культурні вечори тощо. Цікаво, що у закладі "Столичний" була представлена українська кухня. Фірмові страви – борщ, котлета по-київськи, юшка, солянка. Що правда, ціни були "кусючі". Бюджетний обід тоді коштував приблизно 3 рублі, при середній зарплаті в 80-100 рублів.

Меню ресторану "Столичний" в Києві

Як виглядав ресторан "Столичний" в середині

Цікаво, що офіційно заклад забороняв залишати чайові, однак на вході іноді треба було "підмастити", щоб отримати вільний столик. Проте ближче до 2000-х ресторан поступово почав занепадати. Одного разу навіть потрапив у великий скандал. Адже до закладу прийшов вибагливий та впливовий клієнт, який звернув увагу, що їжа не відповідає норма. Зокрема, у котлеті по-київськи на 40% менше масла ніж треба.

