Пускали тільки еліту. Як виглядав пафосний ресторан в центрі Києва (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Справа була не тільки у вартості страв
У Києві було чимало ресторанів, які в часи СРСР мали велику популярність. До них належить й ресторан "Столичний".
"Телеграф" покаже, як він виглядав раніше та що в ньому особливого. Зауважимо, що проіснував заклад понад 20 років, і вже на початку 2000-х його закрили.
Ресторан "Столичний" відкрили у 70-ті роки. Вже з 1975 року заклад набув великої популярності, щоправда, пускали туди не усіх. Адже насправді "Столичний" приймав тільки еліту, тому звичайний студент не міг туди потрапити.
Така вибірка клієнтів базувалась на внутрішньому лоску та цінах. Адже, що зовні, що зсередини, ресторан мав величний та помпезний вигляд. Особливо сильно це кидалось в очі в часи СРСР та жорсткого дефіциту. Однак до 90-х років в "Столичний" часто заходила різна еліта, яка по вечорах організовувала такий собі клуб курців.
Знаходився ресторан за адресою вулиця Хрещатик, 5. В найкращі часи тут проходили різні розважальні програми, культурні вечори тощо. Цікаво, що у закладі "Столичний" була представлена українська кухня. Фірмові страви – борщ, котлета по-київськи, юшка, солянка. Що правда, ціни були "кусючі". Бюджетний обід тоді коштував приблизно 3 рублі, при середній зарплаті в 80-100 рублів.
Цікаво, що офіційно заклад забороняв залишати чайові, однак на вході іноді треба було "підмастити", щоб отримати вільний столик. Проте ближче до 2000-х ресторан поступово почав занепадати. Одного разу навіть потрапив у великий скандал. Адже до закладу прийшов вибагливий та впливовий клієнт, який звернув увагу, що їжа не відповідає норма. Зокрема, у котлеті по-київськи на 40% менше масла ніж треба.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядало відоме у Дніпрі кафе "Хвилинка".