"Золотой" виноград? Украинцев удивила цена имортной ягоды в магазинах (фото, видео)

За небольшой контейнер нужно отдать немалые деньги

В Украине в супермаркетах продают виноград за три тысячи гривен за один килограмм. Некоторые пользователи сети удивлены и возмущены такой стоимостью.

Об этом свидетельствуют фото Новости.LIVE и видео из сети. Отмечается, что заоблачные цены увидели в одном из киевских супермаркетов.

Корейский розовый виноград продают почти за 3 тысячи грн за килограмм. Один контейнер весом в 500 г выходит на 1 500 грн. Есть вариант немного дешевле — белый корейский виноград. Упаковка такой ягоды в 800 г обойдется в 2099 грн. Кроме того, схожие цены украинцы увидели и в супермаркете Одессы.

Розовый корейский виноград. Фото: Новости.

Белый корейский виноград. Фото: Новости.

Цены на виноград. Фото: Новости.

В комментариях пользователи были возмущены и удивлены такими ценами, ведь они достаточно высокие. Люди писали:

Без винограда можно обойтись.

Это японский виноград специального сорта, но он практически ничем не отличается от обычного винограда с дачи.

В принципе, в принципе, если не покупать, то цена нормальная.

За такие деньги он должен мне петь песни, пока я его ем.

В то же время, по данным Минфина, цена винограда в Украине на январь 2026 года в среднем составляет 246,27 грн за килограмм. Однако в супермаркетах его стоимость превышает по меньшей мере в десять раз эту цифру.

Цены на виноград в Украине. Данные: Минфин

