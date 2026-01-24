Навлечете беду на свой дом. Что нельзя делать в праздник 24 января, чтобы не отвернулось счастье

Остерегайтесь в этот день мелких монет и новой работы

В субботу, 24 января, по новоюлианскому церковному календарю христиане восточного обряда в Украине чтут преподобную Ксению Римлянку.

По преданию, Ксения была знатной римлянкой и жила во времена правления императора Констанция II. Она родилась в семье высокопоставленного чиновника и с детства воспитывалась в христианской вере. С ранних лет она решила посвятить свою жизнь служению Богу и избрала путь монашества.

После смерти родителей Ксения раздала все свое имущество нуждающимся и покинула родной дом. Она поселилась в городе Милет, где приняла монашеский постриг и получила имя Евсевия. Святая вела строгую аскетическую жизнь, помогала бедным и проповедовала христианство. Ее земной путь был наполнен смирением, молитвой и искренней любовью к Богу и людям.

Как и в любой церковный праздник, христианам стоит посвятить время молитве, посетить храм и провести день в спокойствии. По народным поверьям, этот день считается серединой зимы и называется "Аксинья Полузимница". Поэтому многие запреты связаны с благополучием на оставшуюся часть года.

Что нельзя делать 24 января

Стричь волосы и ногти. Считается, что это может сократить жизнь.

Заниматься рукоделием. Может навлечь беду или "завязать" проблемы в жизни.

Пересчитывать мелкие монеты. Это сулит бедность.

Начинать новые дела. Переезд или устройство на работу лучше отложить, иначе на новом месте будет трудно прижиться.

Народные приметы 24 января

Облака на светлом небе — скоро потеплеет.

День солнечный — весна будет теплой.

Безветренная погода — лето будет сухим и жарким.

У кого именины 24 января

Сегодня именины отмечают Ксения, Денис, Иван, Николай, Павел и Тимофей.

Праздники и события 24 января

День внешней разведки в Украине

Международный день образования (International Day of Education)

Международный день женского спорта (International Women`s Sports Day)

День утилизации мобильных телефонов (Mobile Phone Recycling Day)

