Навлечете беду на свой дом. Что нельзя делать в праздник 24 января, чтобы не отвернулось счастье
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Остерегайтесь в этот день мелких монет и новой работы
В субботу, 24 января, по новоюлианскому церковному календарю христиане восточного обряда в Украине чтут преподобную Ксению Римлянку.
По преданию, Ксения была знатной римлянкой и жила во времена правления императора Констанция II. Она родилась в семье высокопоставленного чиновника и с детства воспитывалась в христианской вере. С ранних лет она решила посвятить свою жизнь служению Богу и избрала путь монашества.
После смерти родителей Ксения раздала все свое имущество нуждающимся и покинула родной дом. Она поселилась в городе Милет, где приняла монашеский постриг и получила имя Евсевия. Святая вела строгую аскетическую жизнь, помогала бедным и проповедовала христианство. Ее земной путь был наполнен смирением, молитвой и искренней любовью к Богу и людям.
Как и в любой церковный праздник, христианам стоит посвятить время молитве, посетить храм и провести день в спокойствии. По народным поверьям, этот день считается серединой зимы и называется "Аксинья Полузимница". Поэтому многие запреты связаны с благополучием на оставшуюся часть года.
Что нельзя делать 24 января
- Стричь волосы и ногти. Считается, что это может сократить жизнь.
- Заниматься рукоделием. Может навлечь беду или "завязать" проблемы в жизни.
- Пересчитывать мелкие монеты. Это сулит бедность.
- Начинать новые дела. Переезд или устройство на работу лучше отложить, иначе на новом месте будет трудно прижиться.
Народные приметы 24 января
- Облака на светлом небе — скоро потеплеет.
- День солнечный — весна будет теплой.
- Безветренная погода — лето будет сухим и жарким.
У кого именины 24 января
Сегодня именины отмечают Ксения, Денис, Иван, Николай, Павел и Тимофей.
Праздники и события 24 января
- День внешней разведки в Украине
- Международный день образования (International Day of Education)
- Международный день женского спорта (International Women`s Sports Day)
- День утилизации мобильных телефонов (Mobile Phone Recycling Day)
Напомним, что 25 января по старому стилю отмечается Татьянин день. "Телеграф" писал, когда по-новому чтут святую Татьяну.