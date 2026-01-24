Накликаєте біду на свій дім. Що не можна робити у свято 24 січня, щоб не відвернулося щастя

Остерігайтесь у цей день дрібних монет і нової роботи

У суботу, 24 січня, за новоюліанським церковним календарем християни східного обряду в Україні вшановують преподобну Ксенію Римлянку.

За переказами, Ксенія була знатною римлянкою і жила за правління імператора Констанція II. Вона народилася в сім’ї високопосадовця і з дитинства виховувалась у християнській вірі. З ранніх років вона вирішила присвятити своє життя служінню Богові та обрала шлях чернецтва.

Після смерті батьків Ксенія роздала все своє майно нужденним і залишила рідну домівку. Вона оселилася в місті Мілет, де прийняла чернечий постриг і отримала ім’я Євсевія. Свята вела суворе аскетичне життя, допомагала бідним і проповідувала християнство. Її земний шлях був сповнений смиренності, молитви та щирої любові до Бога і людей.

Як і будь-яке церковне свято, християнам варто присвятити час молитві, відвідати храм і провести день у спокої. За народними повір’ями, цей день вважається серединою зими і називається "Аксинія Півзимниця". Тому багато заборон пов’язані з добробутом на частину року, що залишилася.

Фото: freepik

Що не можна робити 24 січня

Стригти волосся і нігті. Вважається, що це може скоротити життя.

Вважається, що це може скоротити життя. Займатися рукоділлям. Може накликати лихо чи "зав’язати" проблеми в житті.

Може накликати лихо чи "зав’язати" проблеми в житті. Перераховувати дрібні монети . Це обіцяє бідність.

. Це обіцяє бідність. Починати нові справи. Переїзд або влаштування на роботу краще відкласти, інакше на новому місці буде важко прижитися.

Народні прикмети 24 січня

Хмари на світлому небі — скоро потеплішає.

День сонячний – весна буде теплою.

Безвітряна погода — літо буде сухим та спекотним.

У кого іменини 24 січня

Сьогодні іменини відзначають Ксенія, Денис, Іван, Микола, Павло та Тимофій.

Свята та події 24 січня

День зовнішньої розвідки в Україні

Міжнародний день освіти (International Day of Education)

Міжнародний день жіночого спорту (International Women’s Sports Day)

День утилізації мобільних телефонів (Mobile Phone Recycling Day)

