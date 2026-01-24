Накликаєте біду на свій дім. Що не можна робити у свято 24 січня, щоб не відвернулося щастя
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Остерігайтесь у цей день дрібних монет і нової роботи
У суботу, 24 січня, за новоюліанським церковним календарем християни східного обряду в Україні вшановують преподобну Ксенію Римлянку.
За переказами, Ксенія була знатною римлянкою і жила за правління імператора Констанція II. Вона народилася в сім’ї високопосадовця і з дитинства виховувалась у християнській вірі. З ранніх років вона вирішила присвятити своє життя служінню Богові та обрала шлях чернецтва.
Після смерті батьків Ксенія роздала все своє майно нужденним і залишила рідну домівку. Вона оселилася в місті Мілет, де прийняла чернечий постриг і отримала ім’я Євсевія. Свята вела суворе аскетичне життя, допомагала бідним і проповідувала християнство. Її земний шлях був сповнений смиренності, молитви та щирої любові до Бога і людей.
Як і будь-яке церковне свято, християнам варто присвятити час молитві, відвідати храм і провести день у спокої. За народними повір’ями, цей день вважається серединою зими і називається "Аксинія Півзимниця". Тому багато заборон пов’язані з добробутом на частину року, що залишилася.
Що не можна робити 24 січня
- Стригти волосся і нігті. Вважається, що це може скоротити життя.
- Займатися рукоділлям. Може накликати лихо чи "зав’язати" проблеми в житті.
- Перераховувати дрібні монети. Це обіцяє бідність.
- Починати нові справи. Переїзд або влаштування на роботу краще відкласти, інакше на новому місці буде важко прижитися.
Народні прикмети 24 січня
- Хмари на світлому небі — скоро потеплішає.
- День сонячний – весна буде теплою.
- Безвітряна погода — літо буде сухим та спекотним.
У кого іменини 24 січня
Сьогодні іменини відзначають Ксенія, Денис, Іван, Микола, Павло та Тимофій.
Свята та події 24 січня
- День зовнішньої розвідки в Україні
- Міжнародний день освіти (International Day of Education)
- Міжнародний день жіночого спорту (International Women’s Sports Day)
- День утилізації мобільних телефонів (Mobile Phone Recycling Day)
Нагадаємо, що 25 січня за старим стилем відзначається Тетянин день. "Телеграф" писав, коли по-новому шанують святу Тетяну.