Що спільного у вина та космічного корабля? Чому пляшки закривають корками

У Португалії росте 230-річний корковий дуб

Як відомо, пляшки з вином закривають корковими пробками. Це робиться для того, щоб напій міг "дихати", адже корок має мікроскопічні пори.

Пластичний корок майже герметично закриває пляшку, але не перекриває доступ повітря до напою повністю. Вино через пори потроху випаровується.

Всі молоді вина налиті "під зав'язку", з часом їх стає менше. Якщо напій зберігається протягом десятиліть, корки у пляшках змінюють приблизно раз на 20 років.

Пляшки, закриті корками

Корки для пляшок роблять з кори коркового дубу. Його властивості дають змогу не пропускати нічого зайвого, але давати доступ до вина мікродозам кисню. Саме це дозволяє винам дозрівати, набуваючи глибокого смаку та аромату.

Цікаві факти про корки

Найбільша кількість коркових дубів світу росте у Португалії. Щоб отримати матеріал для корків, дуб не зрубують. Не частіше, ніж раз на 9 років з дерева, не завдаючи йому шкоди, знімають шар кори.

230-річний корковий дуб — найпродуктивніший в Португалії

Кору коркових дубів використовують не лише для закупорювання вина. З неї також роблять зовнішню обшивку для капсул, в яких космонавти повертаються з орбіти на Землю.

