Комната осветится за минуту: простой лайфхак с бутылкой спасет во время отключения (видео)

Как усилить свет фонарика во время блекаутов – в TikTok показали пошаговый метод

Если отключение света застало врасплох и из заряженных гаджетов – только фонарик, с помощью подручных материалов можно сделать источник света на всю комнату. Понадобится бутылка с водой, фольга, сам фонарик и скотч.

Похожий лайфхак часто используют туристы, но он полезен и дома. Поделился им пользователь ТикТока с псевдонимом "Домашние хитрости".

Первоначально нужно взять фольгу и скрутить ее в плоские свободные жгуты. Их потом рвут на части. Кусочки забрасывают в бутылку с водой. Фонарик приматывают скотчем так, чтобы он светил в бутылке. Так свет рассеивается по всей комнате.

Опытные путешественники также советуют еще более простой лайфхак. Для этого достаточно взять пластиковую бутылку с водой или установить на фонарик, или примотать его сбоку сверху. В обоих способах вода внутри работает как естественный рассеиватель, создавая мягкий и равномерный свет. В способе с фольгой она отражает свет и еще сильнее рассеивает его комнатой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что разогреть пищу во время отключений света, если ваша печка на электричестве, можно с помощью свечей. Их ставят под решетку духовки, а на гору – то, что нужно разогретое. Пригодится способ и при отключениях газоснабжения.