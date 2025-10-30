Укр

Как обогреть комнату, если нет света и газа — советы, которые нужно знать

Ирина Семчишина
Согреться зимой без отопления поможет керосиновая лампа, буржуйка и свечи. Фото telegraf.com.ua

Хорошо если есть газ, всегда можно согреться, хорошо если есть свет, тоже можно обеспечить условия для проживания семьи. Но если нет ни того, ни другого, что делать? Купить генератор? А если нет денег на эту покупку?

Неизвестно, какая зима ожидает украинцев. Пусть холодное время года пройдет благополучно для всех, но пока морозы не наступили, целесообразно заранее подумать о возможных рисках остаться без света и газа. И пусть эти рекомендации не пригодятся вам, но быть в курсе вы обязаны.

Итак, ситуация: нет света, нет газа, как согреть комнату и создать минимально приемлемые условия для домочадцев? Известно, что пониженная температура всегда негативно отражается на здоровье, особенно это касается детей и стариков. И чтобы обезопасить себя и родных, есть три варианта.

Керосиновая лампа

Если заранее купить керосиновую лампу с запасом топлива, в критический момент она очень даже пригодится. Этот источник света дает еще и тепло, тем более если приобрести лампу более крупного размера. Ее следует поставить посередине комнаты, обеспечив технику безопасности: регулярно проветривать помещение и держать подальше от легковоспламеняющихся вещей и предметов.

Печка-буржуйка

Сложный вариант, для которого потребуется вытяжная труба. Вместо дымохода можно воспользоваться форточкой, а также создать максимально безопасные условия. Конечно, проще все это сделать в частном доме. Зато потом можно вместо топлива использовать все, что горит, а на варочной поверхности (если она есть) можно даже приготовить еду.

Свечи

Самый простой, но наименее эффективный способ согреть комнату — использовать несколько свечей, неплотно прикрытых глиняным горшком или металлической кастрюлей. Глина аккумулирует тепло и медленно отдает его, согревая комнату.

Попутно с вышеперечисленными способами обогрева, не стоит забывать о многослойной теплой одежде, о том, что согреться можно еще и с помощью физических упражнений, а также о том, что за любой черной полосой следует полоса белая. Всем добра!

