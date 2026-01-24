Укр

Возьмите обычную вешалку. Британец раскрыл, как прочистить самый сложный засор без "химии"

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Засор на кухне
Засор на кухне. Фото Коллаж "Телеграфа"

Забудьте о соде и уксусе

Идеальная чистота в доме начинается не с сияющих кранов, а с исправной канализации. Известковый налет на смесителях — лишь верхушка айсберга, если вода в раковине застаивается из-за мусора и волос.

Опытный сантехник из Британии поделился практическими советами, как прочистить слив без лишних затрат, не используя уксус и пищевую соду. Вопреки популярным "лайфхакам", сочетание этих двух ингредиентов часто оказывается бессильным, к примеру, перед плотными пучками волос в ванной, поэтому для серьезных засоров необходим механический подход.

Чем прочистить слив в ванной или на кухне

  • Дренажный трос из нержавеющей стали. Эксперт настаивает на использовании гибких, но прочных металлических тросов. Дешевые пластиковые аналоги могут лопнуть прямо внутри трубы, превратив мелкую неприятность в дорогостоящий ремонт.
Дренажный трос из нержавеющей стали
Фото: temu.com
  • Самодельный крючок из вешалки. Если профессионального инструмента нет под рукой, используйте обычные проволочные плечики. Выпрямите проволоку, оставив на конце небольшой крючок — это идеальное приспособление, чтобы зацепить и вытащить скопления волос и шерсти.
Самодельный крючок из вешалки
Фото: grs.in.ua

Если механическая очистка не помогла, эксперт допускает использование специализированной химии, которая способна растворить органические пробки. Однако для профилактики налета на кухне смесь соды и уксуса остается вполне рабочим средством.

Теги:
#Лайфхак #Сантехника #Засорение