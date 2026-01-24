Возьмите обычную вешалку. Британец раскрыл, как прочистить самый сложный засор без "химии"

Забудьте о соде и уксусе

Идеальная чистота в доме начинается не с сияющих кранов, а с исправной канализации. Известковый налет на смесителях — лишь верхушка айсберга, если вода в раковине застаивается из-за мусора и волос.

Опытный сантехник из Британии поделился практическими советами, как прочистить слив без лишних затрат, не используя уксус и пищевую соду. Вопреки популярным "лайфхакам", сочетание этих двух ингредиентов часто оказывается бессильным, к примеру, перед плотными пучками волос в ванной, поэтому для серьезных засоров необходим механический подход.

Чем прочистить слив в ванной или на кухне

Дренажный трос из нержавеющей стали. Эксперт настаивает на использовании гибких, но прочных металлических тросов. Дешевые пластиковые аналоги могут лопнуть прямо внутри трубы, превратив мелкую неприятность в дорогостоящий ремонт.

Самодельный крючок из вешалки. Если профессионального инструмента нет под рукой, используйте обычные проволочные плечики. Выпрямите проволоку, оставив на конце небольшой крючок — это идеальное приспособление, чтобы зацепить и вытащить скопления волос и шерсти.

Если механическая очистка не помогла, эксперт допускает использование специализированной химии, которая способна растворить органические пробки. Однако для профилактики налета на кухне смесь соды и уксуса остается вполне рабочим средством.