Візьміть звичайну вішалку. Британець розкрив, як прочистити найскладніше засмічення без "хімії"

Забудьте про соду та оцет

Ідеальна чистота в оселі починається не з сяючих кранів, а зі справної каналізації. Вапняний наліт на змішувачах — лише верхівка айсберга, якщо вода у раковині застоюється через сміття та волосся.

Досвідчений сантехнік із Британії поділився практичними порадами, як прочистити злив без зайвих витрат, не використовуючи оцет та харчову соду. Попри популярні "лайфхаки", поєднання цих двох інгредієнтів часто виявляється безсилим, наприклад, перед щільними пучками волосся у ванній, тому для серйозних засмічень необхідний механічний підхід.

Чим прочистити злив у ванній або на кухні

Дренажний трос із нержавіючої сталі. Експерт наполягає на використанні гнучких, але міцних металевих тросів. Дешеві пластикові аналоги можуть луснути прямо всередині труби, перетворивши дрібну неприємність на дорогий ремонт.

Саморобний гачок із вішалки. Якщо професійного інструменту немає під рукою, використовуйте звичайні дротяні плічка. Випряміть дріт, залишивши на кінці невеликий гачок — це ідеальний пристрій, щоб зачепити та витягнути скупчення волосся та шерсті.

Якщо механічне очищення не допомогло, експерт допускає використання спеціалізованої хімії, яка здатна розчинити органічні пробки. Однак для профілактики нальоту на кухні суміш соди та оцту залишається цілком робочим засобом.