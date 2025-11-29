Укр

Залили — и забыли о запахе: лайфхак на миллион для кухонной раковины (видео)

Мария Швец
Запах из раковины
Запах из раковины

Неприятный запах на кухне часто становится настоящей проблемой, даже в ухоженном доме.

Основные источники вони – засорение бытовыми отходами, жир из посуды и размножение бактерий в сливной системе. Чаще именно эти факторы делают пребывание на кухне некомфортным, а специальные химические средства не всегда оправдывают ожидания. Настоящим спасением в такой ситуации становится простой и доступный лайфхак, позволяющий быстро устранить запахи без затрат и сложных процедур. Об этом рассказали на TikTok-странице "chistahata".

Избавиться от неприятного аромата помогает обычная сухая горчица. Она не только убивает размножающиеся в трубах бактерии, но и взаимодействует с горячей водой, эффективно растворяя жир и остатки пищи, оседающие на стенках канализации. Для этого достаточно осторожно засыпать в слив 1 столовую ложку сухой горчицы, затем залить около стакана горячей воды. Лайфхак подходит только для металлических или термостойких труб, ведь кипяток может повредить пластиковые.

Чтобы дополнительно очистить раковину и избавиться от следов жира и остатков моющих средств, можно применить простую домашнюю смесь: в ½ стакана воды добавляют 1 столовую ложку уксуса, 1 столовую ложку моющего средства для посуды и 1 чайную ложку соды. Раствор заливают в слив, оставляют на несколько минут и промывают кипятком. Эта комбинация не только убирает вонь, но и обезвреживает бактерии, делая слив чистым и безопасным для использования.

Результат очевиден: кухня перестает неприятно пахнуть, вода в ливне проходит свободно, а сама раковина снова становится гигиенически чистой. Простой домашний метод с горчицей и дополнительным моющим средством не требует дорогих препаратов, а эффект заметен уже через несколько минут.

