Поздравления с Днем ангела Татьяны 2026. Душевные пожелания в СМС и красивые открытки к именинам

Поздравьте именинниц по старому стилю

Татьянин день по старому стилю каждый год отмечают 25 января (12 января — по-новому). В эту дату главное не громкие приветствия, а искренность.

Именно поэтому лаконичные пожелания в стихах или на открытках часто звучат теплее длинных тостов. Если среди ваших контактов есть Татьяна, сейчас удачный момент написать несколько добрых слов.

Это не формальность и не суеверие, а простое человеческое внимание, которое никогда не теряет ценности. А подобрать хорошие поздравления на украинском языке поможет "Телеграф".

Поздравления с именинами Татьяны 2026: стихи и картинки

З днем Тетяни шлю вітання!

Хай здійсняться всі бажання.

Хай казковим буде вечір,

Хай буде повним щастя глечик.

Бажаю днів не марнувати,

Спішити жити і кохати.

За мрією сміливо йти

І легко досягти мети.

З Днем Тетяни привітати

Поспішаю я сьогодні,

Хочу щиро побажати

Вам здоров’ячка безодню,

В праці успіхів й натхнення,

Вдома — миру й ласки,

Щоб яскраве сьогодення

Було, наче казка!

З днем Тетяни, моя люба,

Від душі тебе вітаю!

Миру, злагоди і щастя,

Таня, я тобі бажаю.

Хай свята веде тихенько

До великої удачі,

Допоможе хай завжди

Вирішить усі задачі.

В День Тетяни побажаю

Море квітів і добра,

Щоб січнева завірюха

Купу втіхи намела!

Щоби всі були щасливі

І веселі у цей день,

Хай навколо буде радість,

Пристрасть і любов лишень!

В День Тетяни побажань

Зичу щирих й шлю вітань!

Щастя, радості, натхнення,

Було щоб світлим сьогодення,

Життя презенти дарувало,

Негоди дім твій оминали!

Следует отметить, что по новому церковному календарю 25 января чтится память Григория Богослова.