Поздравления с Днем ангела Татьяны 2026. Душевные пожелания в СМС и красивые открытки к именинам
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Поздравьте именинниц по старому стилю
Татьянин день по старому стилю каждый год отмечают 25 января (12 января — по-новому). В эту дату главное не громкие приветствия, а искренность.
Именно поэтому лаконичные пожелания в стихах или на открытках часто звучат теплее длинных тостов. Если среди ваших контактов есть Татьяна, сейчас удачный момент написать несколько добрых слов.
Это не формальность и не суеверие, а простое человеческое внимание, которое никогда не теряет ценности. А подобрать хорошие поздравления на украинском языке поможет "Телеграф".
Поздравления с именинами Татьяны 2026: стихи и картинки
З днем Тетяни шлю вітання!
Хай здійсняться всі бажання.
Хай казковим буде вечір,
Хай буде повним щастя глечик.
Бажаю днів не марнувати,
Спішити жити і кохати.
За мрією сміливо йти
І легко досягти мети.
З Днем Тетяни привітати
Поспішаю я сьогодні,
Хочу щиро побажати
Вам здоров’ячка безодню,
В праці успіхів й натхнення,
Вдома — миру й ласки,
Щоб яскраве сьогодення
Було, наче казка!
З днем Тетяни, моя люба,
Від душі тебе вітаю!
Миру, злагоди і щастя,
Таня, я тобі бажаю.
Хай свята веде тихенько
До великої удачі,
Допоможе хай завжди
Вирішить усі задачі.
В День Тетяни побажаю
Море квітів і добра,
Щоб січнева завірюха
Купу втіхи намела!
Щоби всі були щасливі
І веселі у цей день,
Хай навколо буде радість,
Пристрасть і любов лишень!
В День Тетяни побажань
Зичу щирих й шлю вітань!
Щастя, радості, натхнення,
Було щоб світлим сьогодення,
Життя презенти дарувало,
Негоди дім твій оминали!
Следует отметить, что по новому церковному календарю 25 января чтится память Григория Богослова.