Привітання з Днем ангела Тетяни 2026. Душевні побажання в СМС і красиві листівки до іменин

Привітайте іменинниць за старим стилем

Тетянин день за старим стилем щороку відзначають 25 січня (12 січня — по-новому). У цю дату головне не гучні привітання, а щирість.

Саме тому лаконічні побажання у віршах чи на листівках часто звучать тепліше за довгі тости. Якщо серед ваших контактів є Тетяна — зараз вдалий момент написати кілька добрих слів.

Це не формальність і не забобон, а проста людська увага, яка ніколи не втрачає цінності. А підібрати гарні привітання українською допоможе "Телеграф".

Привітання з іменинами Тетяни 2026: вірші і картинки

З днем Тетяни шлю вітання!

Хай здійсняться всі бажання.

Хай казковим буде вечір,

Хай буде повним щастя глечик.

Бажаю днів не марнувати,

Спішити жити і кохати.

За мрією сміливо йти

І легко досягти мети.

З Днем Тетяни привітати

Поспішаю я сьогодні,

Хочу щиро побажати

Вам здоров’ячка безодню,

В праці успіхів й натхнення,

Вдома — миру й ласки,

Щоб яскраве сьогодення

Було, наче казка!

З днем Тетяни, моя люба,

Від душі тебе вітаю!

Миру, злагоди і щастя,

Таня, я тобі бажаю.

Хай свята веде тихенько

До великої удачі,

Допоможе хай завжди

Вирішить усі задачі.

В День Тетяни побажаю

Море квітів і добра,

Щоб січнева завірюха

Купу втіхи намела!

Щоби всі були щасливі

І веселі у цей день,

Хай навколо буде радість,

Пристрасть і любов лишень!

В День Тетяни побажань

Зичу щирих й шлю вітань!

Щастя, радості, натхнення,

Було щоб світлим сьогодення,

Життя презенти дарувало,

Негоди дім твій оминали!

Варто зазначити, що за новим церковним календарем 25 січня шанується пам'ять Григорія Богослова.