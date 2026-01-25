Привітання з Днем ангела Тетяни 2026. Душевні побажання в СМС і красиві листівки до іменин
Привітайте іменинниць за старим стилем
Тетянин день за старим стилем щороку відзначають 25 січня (12 січня — по-новому). У цю дату головне не гучні привітання, а щирість.
Саме тому лаконічні побажання у віршах чи на листівках часто звучать тепліше за довгі тости. Якщо серед ваших контактів є Тетяна — зараз вдалий момент написати кілька добрих слів.
Це не формальність і не забобон, а проста людська увага, яка ніколи не втрачає цінності. А підібрати гарні привітання українською допоможе "Телеграф".
Привітання з іменинами Тетяни 2026: вірші і картинки
З днем Тетяни шлю вітання!
Хай здійсняться всі бажання.
Хай казковим буде вечір,
Хай буде повним щастя глечик.
Бажаю днів не марнувати,
Спішити жити і кохати.
За мрією сміливо йти
І легко досягти мети.
З Днем Тетяни привітати
Поспішаю я сьогодні,
Хочу щиро побажати
Вам здоров’ячка безодню,
В праці успіхів й натхнення,
Вдома — миру й ласки,
Щоб яскраве сьогодення
Було, наче казка!
З днем Тетяни, моя люба,
Від душі тебе вітаю!
Миру, злагоди і щастя,
Таня, я тобі бажаю.
Хай свята веде тихенько
До великої удачі,
Допоможе хай завжди
Вирішить усі задачі.
В День Тетяни побажаю
Море квітів і добра,
Щоб січнева завірюха
Купу втіхи намела!
Щоби всі були щасливі
І веселі у цей день,
Хай навколо буде радість,
Пристрасть і любов лишень!
В День Тетяни побажань
Зичу щирих й шлю вітань!
Щастя, радості, натхнення,
Було щоб світлим сьогодення,
Життя презенти дарувало,
Негоди дім твій оминали!
Варто зазначити, що за новим церковним календарем 25 січня шанується пам'ять Григорія Богослова.