Вынесете из дома счастье и благополучие. Что нельзя делать 25 января, чтобы не было проблем

Никому не рассказывайте о своих планах на будущее

В это воскресенье, 25 января, по новому церковному стилю отмечается память святого Григория Богослова. По старому стилю христиане вспоминают мученицу Татьяну.

Григорий Богослов жил в IV веке, был блестяще образован и прославился своей глубокой мудростью и выдающимся красноречием. Став архиепископом Константинополя, он сыграл ключевую роль в утверждении православной веры, решительно противостоя ересям и отстаивая чистоту христианского учения.

Богословские труды святого Григория, проповеди и послания и сегодня остаются бесценным духовным сокровищем православной церкви, а сегодня его мощи покоятся в Ватикане. В этот день празднуют свои именины все мужчины с именем Григорий.

25 января христиане восточного обряда обращаются с молитвами к святителю о духовной мудрости, внутреннем спокойствии и защите от сомнений. Григорьев день традиционно посвящают добрым делам: помогают нуждающимся, делятся теплом и поддержкой. Приветствуются встречи с родными и друзьями, ведь искренние разговоры и укрепление семейных связей в этот день принесут гармонию и радость.

Фото: freepik

Что нельзя делать 25 января

Выносить мусор – с мусором можно вынести счастье и благополучие из дома.

– с мусором можно вынести счастье и благополучие из дома. Отказывать в поддержке ближнему – плохая примета, которая может притянуть беду.

Делиться своими будущими планами — это может навлечь на них неудачу.

Ссориться, кричать и конфликтовать – плохие слова и негативные эмоции серьезно навредят взаимоотношениям.

Народные приметы 25 января

Резко потеплело — скоро внезапно похолодает.

Утром громко щебечут птицы — стоит ждать похолодания.

Теплый воздух предвещает раннюю и погожую весну.

У кого именины 25 января

Сегодня именины отмечают Григорий, Петр, Семен, Федор и Мария.

Праздники и события 25 января

Международный день без интернета

День наблюдения за погодой (Observe the Weather Day)

День инфузионной медсестры

Всемирный день помощи больным проказой (World Leprosy Day)

Напомним, что 25 января по старому стилю отмечается Татьянин день. "Телеграф" писал, когда по-новому чтут святую Татьяну.