Укр

Вынесете из дома счастье и благополучие. Что нельзя делать 25 января, чтобы не было проблем

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Праздник в январе
Праздник в январе. Фото Коллаж "Телеграфа"

Никому не рассказывайте о своих планах на будущее

В это воскресенье, 25 января, по новому церковному стилю отмечается память святого Григория Богослова. По старому стилю христиане вспоминают мученицу Татьяну.

Григорий Богослов жил в IV веке, был блестяще образован и прославился своей глубокой мудростью и выдающимся красноречием. Став архиепископом Константинополя, он сыграл ключевую роль в утверждении православной веры, решительно противостоя ересям и отстаивая чистоту христианского учения.

Богословские труды святого Григория, проповеди и послания и сегодня остаются бесценным духовным сокровищем православной церкви, а сегодня его мощи покоятся в Ватикане. В этот день празднуют свои именины все мужчины с именем Григорий.

25 января христиане восточного обряда обращаются с молитвами к святителю о духовной мудрости, внутреннем спокойствии и защите от сомнений. Григорьев день традиционно посвящают добрым делам: помогают нуждающимся, делятся теплом и поддержкой. Приветствуются встречи с родными и друзьями, ведь искренние разговоры и укрепление семейных связей в этот день принесут гармонию и радость.

семья за ужином
Фото: freepik

Что нельзя делать 25 января

  • Выносить мусор – с мусором можно вынести счастье и благополучие из дома.
  • Отказывать в поддержке ближнему – плохая примета, которая может притянуть беду.
  • Делиться своими будущими планами — это может навлечь на них неудачу.
  • Ссориться, кричать и конфликтовать – плохие слова и негативные эмоции серьезно навредят взаимоотношениям.

Народные приметы 25 января

  • Резко потеплело — скоро внезапно похолодает.
  • Утром громко щебечут птицы — стоит ждать похолодания.
  • Теплый воздух предвещает раннюю и погожую весну.

У кого именины 25 января

Сегодня именины отмечают Григорий, Петр, Семен, Федор и Мария.

Праздники и события 25 января

  • Международный день без интернета
  • День наблюдения за погодой (Observe the Weather Day)
  • День инфузионной медсестры
  • Всемирный день помощи больным проказой (World Leprosy Day)

Напомним, что 25 января по старому стилю отмечается Татьянин день. "Телеграф" писал, когда по-новому чтут святую Татьяну.

Теги:
#Традиции #Праздники #Запреты #Церковный праздник #Именины