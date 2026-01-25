Вынесете из дома счастье и благополучие. Что нельзя делать 25 января, чтобы не было проблем
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Никому не рассказывайте о своих планах на будущее
В это воскресенье, 25 января, по новому церковному стилю отмечается память святого Григория Богослова. По старому стилю христиане вспоминают мученицу Татьяну.
Григорий Богослов жил в IV веке, был блестяще образован и прославился своей глубокой мудростью и выдающимся красноречием. Став архиепископом Константинополя, он сыграл ключевую роль в утверждении православной веры, решительно противостоя ересям и отстаивая чистоту христианского учения.
Богословские труды святого Григория, проповеди и послания и сегодня остаются бесценным духовным сокровищем православной церкви, а сегодня его мощи покоятся в Ватикане. В этот день празднуют свои именины все мужчины с именем Григорий.
25 января христиане восточного обряда обращаются с молитвами к святителю о духовной мудрости, внутреннем спокойствии и защите от сомнений. Григорьев день традиционно посвящают добрым делам: помогают нуждающимся, делятся теплом и поддержкой. Приветствуются встречи с родными и друзьями, ведь искренние разговоры и укрепление семейных связей в этот день принесут гармонию и радость.
Что нельзя делать 25 января
- Выносить мусор – с мусором можно вынести счастье и благополучие из дома.
- Отказывать в поддержке ближнему – плохая примета, которая может притянуть беду.
- Делиться своими будущими планами — это может навлечь на них неудачу.
- Ссориться, кричать и конфликтовать – плохие слова и негативные эмоции серьезно навредят взаимоотношениям.
Народные приметы 25 января
- Резко потеплело — скоро внезапно похолодает.
- Утром громко щебечут птицы — стоит ждать похолодания.
- Теплый воздух предвещает раннюю и погожую весну.
У кого именины 25 января
Сегодня именины отмечают Григорий, Петр, Семен, Федор и Мария.
Праздники и события 25 января
- Международный день без интернета
- День наблюдения за погодой (Observe the Weather Day)
- День инфузионной медсестры
- Всемирный день помощи больным проказой (World Leprosy Day)
Напомним, что 25 января по старому стилю отмечается Татьянин день. "Телеграф" писал, когда по-новому чтут святую Татьяну.