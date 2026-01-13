С детьми и домашними животными: где жители столицы находят спасение от холода (репортаж)

Прогнозов по возобновлению энергоснабжения в Киеве нет

Во вторник, 13 января, в Киеве действуют аварийные отключения электроэнергии, вызванные повреждением инфраструктуры в результате ночной вражеской атаки. При них обычные графики не работают.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как в одном из районов Киева люди вынуждены согреваться в палатках ГСЧС.

В "пунктах незламності" есть горячий чай, тепло и возможность зарядить телефоны. Пока родители заряжают технику, дети лепят из пластилина, играют и листают книги. Кто-то даже приводит сюда домашних животных, чтобы согреть.

"Пункт незламності" в Киеве

Блэкаут в Киеве

В палатках ГСЧС присутствуют психологи, которые могут оказать соответствующую помощь на месте.

Киевлянка рассказала, что у нее в доме нет света с 7 утра. При этом ранее она пережила отключения длительностью 39 и 27 часов.

Сегодня в столице и области действуют экстренные отключения электроэнергии. Во время таких отключений графики не работают. Люди 3-5 часов со светом и 7-12 — без.

Несмотря на то, что энергетики работают круглосуточно, самая сложная ситуация с электроснабжением в Киеве и столичном регионе — никаких прогнозов по возобновлению нет.

Такое заявление сделал заместитель министра энергетики Николай Колесник. В столице серьезные перебои со светом еще после атаки 9 января, новые же удары России только усугубляют ситуацию.

Напомним, уже несколько дней Киев и большинство регионов накрывают лютые зимние морозы. Однако через несколько дней термометры в столице покажут "плюсовую" температуру.