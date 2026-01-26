"И наелись, и согрелись". Украинка показала, как поджарить колбаски без света и газа (видео)

Газовая плита для этого не нужна

В сети украинка поделилась полезным лайфхаком, как во время отключений света пожарить сосиски, если нет газовой плиты. Для этого способа даже не нужны свечи или другие подобные источники огня.

Соответствующее видео завирусилось в Тик Ток. Женщина показала, что жарит охотничьи колбаски с помощью спирта и горелки.

Она использует технику фламбирования, когда спиртом или крепким алкоголем поливают блюдо и поджигают его. Часто в ресторанах этот способ демонстрируют клиентам как часть кулинарного шоу или интересной подачи.

Однако на видео женщина показала, что фламбированием можно пожарить сосиски. Для этого нужно в миску из нержавеющей стали положить колбаски, полить небольшим количеством спирта и поджечь. Заметим, что помешивать горящую смесь нужно очень осторожно. К тому же спирта следует добавлять немного, ведь он весь должен выгореть и при этом не сжечь сосиски.

В комментариях пользователи рассказывали, что именно так в детстве жарили сосиски с родителями или дедушками. Некоторые благодарили за этот лайфхак. Люди писали:

Зачем я это посмотрел, ни сосисок, ни спирта. Пошел в магазин.

Как будто в детство вернулась, отец так всегда раньше делал.

Побежала жарить.

Мой дед меня учил так жарить охотничьи, когда мне было лет шесть говорил, что их жарят только так.

А так можно было?

И наелся, и согрелся, вижу только плюсы.

