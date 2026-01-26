"І наїлися, і зігрілися". Українка показала, як підсмажити ковбаски без світла та газу (відео)

Газова плита для цього не треба

У мережі українка поділилась корисним лайфхаком, як під час відключень світла посмажити сосиски, якщо немає газової плити. Для цього способу навіть не потрібні свічки чи інші схожі джерела вогню.

Відповідне відео завірусилось у Тік Ток. Жінка показала, що смажить мисливські ковбаски за допомогою спирту та пальника.

Вона використовує техніку фламбування, коли спиртом чи міцним алкоголем поливають страву і підпалюють її. Досить часто в ресторанах цей спосіб демонструють клієнтам як частину кулінарного шоу чи цікавої подачі.

Однак на відео жінка показала, що фламбуванням можна посмажити сосиски. Для цього треба у миску з нержавіючої сталі покласти сосиски, полити їх невеликою кількістю спирту та підпалити. Зауважимо, що помішувати палаючу суміш треба дуже обережно. До того ж спирту слід додавати небагато, адже він весь має вигоріти і при цьому не спалити ковбаски.

У коментарях користувачі розповідали, що саме так в дитинстві смажили сосиски з батьками чи дідусями. Дехто дякував за цей лайфхак. Люди писали:

Навіщо я це подивився, ні сосисок, ні спирту. Пішов в магазин.

Ніби в дитинство повернулась, батько так завжди раніше робив.

Побігла собі смажити.

Мій дід мене вчив так жарити мисливські, коли було мені років 6 казав, що милівські жарять тільки так.

А так можна було?

І наївся, та й зігрівся, бачу тільки плюси.

