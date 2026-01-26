Цветы не при чем. Почему культовые конфеты "Ромашки" так называются

Впервые эти вкусности появились во Львове

Многие любят культовые конфеты "Ромашка", но не все знают почему же они так называются. Некоторые считают, что одноименный цветок вдохновил создателей, но это не так.

"Телеграф" расскажет, почему конфеты "Ромашки" имеют такое название и откуда они происходят. Отметим, что сейчас почти каждая кондитерская торговая марка имеет свои "Ромашки".

Название "Ромашка" не связано с цветком, хотя на обертке он и изображен. Ведь по оригинальному рецепту к шоколаду добавляли ром, именно он стал частью названия. Фактически "Ромашки" так называются, потому что изготовляли с ромом. Однако тогда возникает вопрос: а почему на упаковке цветок?

Конфеты "Ромашка"

На самом деле все просто, в 60-е годы во Львове несколько кондитерских фабрик начали производить эти конфеты. Однако их отцом считается "Свиточ", который одним из первых выпустил на рынок "Ромашки". Тогда в советское время конфеты называли простыми и понятными словами, ориентируясь на детей. К примеру, "Белочка", "Бурундучок", "Красный мак" или "Ромашка".

Фактически название культовой конфеты с ромом появилось на то время по современными канонами и только единицы знают, что оно на самом деле не значит. Заметим, что кто точно создал рецептуру "Ромашок" и название неизвестно, поэтому и окончательного ответа относительно их происхождения нет. Но теория, что производитель поигрался со словом и спрятал в названии секрет вкусных конфет, выглядит довольно правдиво.

Имеют ли современные "Ромашки" ром?

Оригинальный рецепт предусматривал добавление рома, который при приготовлении испарял свою спиртовую часть и оставлял лишь характерное послевкусие. Сейчас же конфеты "Ромашка" не производят с настоящим алкоголем, к ним добавляют ароматизатор или сироп со вкусом рома. Потому они вполне безопасны для детей.

