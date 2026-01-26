Квіти ні до чого. Чому культові цукерки "Ромашки" так називаються

Вперше ці смаколики з'явились у Львові

Чимало людей полюбляють культові цукерки "Ромашка", але не всі знають чому ж вони так називаються. Дехто вважає, що однойменна квітка надихнула творців, але це не так.

"Телеграф" розповість, чому цукерки "Ромашки" мають таку назву та звідки вони походять. Зауважимо, що наразі майже кожна кондитерська торгова марка має свої "Ромашки".

Назва "Ромашка" не пов'язана з квіткою, хоча на обгортці вона й зображена. Адже за оригінальним рецептом до шоколаду додавали ром, саме він став частиною назви. Фактично "Ромашки" так називаються, бо виготовлені з ромом. Однак тоді виникає питання: а чому ж на упаковці квітка?

Цукерки "Ромашка"

Насправді, все просто, у 60-ті роки у Львові кілька кондитерських фабрик почали виготовляти ці цукерки. Однак їхнім батьком вважається "Світоч", який одним з перших випустив на ринок "Ромашки". Тоді в радянські часи цукерки називали простими та зрозумілими словами, орієнтуючись на дітей. До прикладу, "Білочка", "Бурундучок", "Червоний мак" чи "Ромашка".

Фактично назва культової цукерки з ромом з'явилась за на той час сучасними канонами і лише одиниці знають, що вона насправді значить. Зауважимо, що хто ж точно створив рецептуру "Ромашок" та назву невідомо, тому й остаточної відповіді щодо її походження немає. Але теорія, що виробник погрався зі словом та заховав у назві секрет смачних цукерок, виглядає досить правдиво.

Чи мають сучасні "Ромашки" ром?

Оригінальний рецепт передбачав додавання рому, який під час приготування випаровував свою спиртову частину та залишав лише характерний післясмак. Наразі ж цукерки "Ромашка" не виготовляють зі справжнього алкоголю, до них додають ароматизатор чи сироп зі смаком рому. Тому вони цілком безпечні для дітей.

