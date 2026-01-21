Не только модная фишка. Зачем на многих куртках делают два замка

На самом деле такая деталь выполняет важные функции

На многих куртках, особенно зимних, устанавливают застежки‑молнии с двумя бегунками. Однако немногие задумываются, зачем это придумано?

В материале Dying to look good рассказали, зачем на верхней одежде нужна "запасная" застежка. Не многие ею пользуются.

Почему на куртках делают два замка

Многие куртки, особенно зимние, имеют две застежки‑молнии с двойными бегунками "tail-to-tail". Оказывается, что они выполняют важные функции и вовсе не являются только элементом стиля. Двусторонняя молния делает куртку более удобной и практичной: она позволяет расстегнуть нижнюю часть, не раскрывая верх, что дает больше свободы движений и комфорт при сидении, наклонах и даже ходьбе.

Кроме того, двойная молния облегчает доступ к внутренним карманам. Вы можете открыть верхнюю или нижнюю часть, чтобы достать вещи, не расстегивая полностью куртку. Это особенно удобно в холодную или ветреную погоду, когда нужно сохранить тепло, но при этом пользоваться карманами или поддевать дополнительные слои одежды.

Но даже в мягкую погоду такой механизм помогает регулировать вентиляцию, поскольку можно расстегнуть нижнюю часть куртки и почувствовать себя комфортнее, не переохлаждаясь.

Почему на куртках делают два замка

В современном мире многие бренды используют двусторонние молнии как стандарт для своих зимних и туристических моделей курток. Это решение сочетает в себе функциональность, удобство и стиль, позволяя носить верхнюю одежду с комфортом в любых условиях.

"Телеграф" писал ранее, зачем рукава на пиджаках украшены "бесполезными" пуговицами и что значит их количество? Ответ вас удивит.