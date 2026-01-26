Кофе за пол цены и дешевое мясо: в "АТБ" обвалили цены на продукты ежедневного потребления
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Успейте забить холодильник
В "АТБ" зову снизили цены на популярные товары. Речь идет о продуктах ежедневного потребления, которые обычно есть в каждой корзине.
Часть товаров можно приобрести почти за полцены, но такие скидки продержатся совсем недолго. "Телеграф" рассказывает о 10 товарах в сети "АТБ", которые сейчас доступны по акционной цене.
До завершения акции осталось всего два дня. Цены снижены до 27 января включительно. В списке есть как импортные бренды, так и продукция своей марки сети.
Вот перечень товаров, которые можно приобрести дешевле:
- Кофе 140 г Carte Noire растворимый сублимированный — 249,90 грн вместо 501,50 грн (скидка 50%)
- Кофе 240 г "Кофе из Львова" Эспрессо натуральный жареный молотый — 129,90 грн вместо 199,90 грн (скидка 35%)
- Колбаса 0,5 кг "Мясная лавка К пюрешке" вареная — 79,90 грн вместо 133,90 грн (скидка 40%)
- Колбаса 280 г "Добров Сервелат" п/к — 133,90 грн вместо 199,90 грн (скидка 33%)
- Филе бедра куриное "Супер Филео" охлаждено — 214,89 грн/кг вместо 268,99 грн (скидка 20%)
- Апельсин – 55,90 грн/кг вместо 63,79 грн (скидка 12%)
- Консервы 0,565 кг "Своя Линия" Ананас кусочки — 70,50 грн вместо 94,50 грн (скидка 25%)
- Консервы 0,565 кг "Своя Линия" Ананас кольца — 74,50 грн вместо 99,90 грн (скидка 25%)
- Горошек 420 г "Своя линия" зеленый — 39,50 грн вместо 52,90 грн (скидка 25%)
- Кукуруза 340 г "Своя линия" сахарная консервированная — 39,50 грн вместо 52,90 грн (скидка 25%)
В "АТБ" отмечают, что акция действует при наличии товара в магазинах сети.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что у "Сильпо" упали цены. Мы говорили, какие 11 товаров можно выгодно купить.