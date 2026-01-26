Экономия почти 50 гривен на пачке: где сейчас выгоднее всего покупать сливочное масло — в "АТБ" или в "Сильпо"

Сравнение цен на масло в супермаркетах

Масло — продукт первой необходимости, цены на который традиционно остаются одними из наиболее чувствительных для украинцев. Сейчас в супермаркетах стартовали акции на этот товар, но стоимость одинаковой продукции отличается заметно.

Покупатели могут выбрать между двумя сетями, предлагающими скидки на масло разных брендов. За один и тот же продукт в разных магазинах придется заплатить с разницей до 50 гривен. "Телеграф" выяснял, где выгоднее купить масло.

Сколько стоит масло "Молокия" в "АТБ" и "Сильпо"

В сети "АТБ" стартовала распродажа масла "Молокия" со скидкой 30%. Акция продлится до 27 января. Сейчас масло сливочное "Молокия" экстра 82% (180г) стоит 85,90 гривен. До распродажи эта позиция продавалась по 122,80 гривен.

Цена на масло "Молокия" в "АТБ"

"Сільпо" также предлагает масло того же производителя, но без скидки – сейчас эта позиция здесь стоит 134 гривны. Разница между двумя сетями составляет 48,10 гривен в пользу "АТБ".

Цена на масло "Молокия" в "Сильпо"

Сколько стоит масло "Ферма" в "Сильпо" и "АТБ"

В "Сильпо" стартовала акция на масло другого производителя. Распродажа действует до 28 января.

Масло сливочное "Ферма" "Крестьянское" 73% (180г) стоит здесь 90,99 гривен вместо 139 гривен (скидка 35%).

Цена на масло "Ферама" в "Сильпо"

В "АТБ" такое же масло продается за 130,90 гривен без скидки. Здесь "Сильпо" предлагает более выгодные условия — разница составляет 39,91 гривен.

Цена на масло "Ферама" в "АТБ"

Где выгоднее покупать

Сравнив мы видим, что каждая сеть имеет свои преимущества в зависимости от производителя. Масло "Молокия" дешевле покупать в "АТБ" — экономия почти 50 гривен. А вот масло "Ферма" выгоднее брать в "Сильпо" — здесь можно сэкономить около 40 гривен.

Покупателям следует выбирать магазин в зависимости от того, масло какого производителя они хотят купить. Обе сети предлагают ощутимые скидки, но на разные бренды.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в супермаркетах ценопад на кофе. Мы рассказывали, что в "Сильпо" и "АТБ" разница составляет 100 грн.