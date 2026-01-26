Економія майже 50 гривень на пачці: де зараз найвигідніше купувати вершкове масло - в "АТБ" чи у "Сільпо"

Порівняння цін на масло в супермаркетах

Масло — продукт першої необхідності, ціни на який традиційно залишаються одними з найбільш чутливих для українців. Зараз у супермаркетах стартували акції на цей товар, але вартість однакової продукції відрізняється помітно.

Покупці можуть обрати між двома мережами, які пропонують знижки на масло різних брендів. За один і той самий продукт в різних магазинах доведеться заплатити з різницею до 50 гривень. "Телеграф" з'ясовував, де вигідніше купити масло.

Скільки коштує масло "Молокія" в "АТБ" та "Сільпо"

У мережі "АТБ" стартував розпродаж масла "Молокія" зі знижкою 30%. Акція триватиме до 27 січня. Зараз масло солодковершкове "Молокія" екстра 82% (180г) коштує 85,90 гривень. До розпродажу ця позиція продавалася за 122,80 гривень.

Ціна на масло "Молокія" в "АТБ"

"Сільпо" також пропонує масло того ж виробника, але без знижки — зараз ця позиція тут коштує 134 гривні. Різниця між двома мережами становить 48,10 гривень на користь "АТБ".

Ціна на масло "Молокія" у "Сільпо"

Скільки коштує масло "Ферма" в "Сільпо" та "АТБ"

У "Сільпо" стартувала акція на масло іншого виробника. Розпродаж діє до 28 січня.

Масло солодковершкове "Ферма" "Селянське" 73% (180г) коштує тут 90,99 гривень замість 139 гривень (знижка 35%).

Ціна на масло "Ферама" у "Сільпо"

В "АТБ" таке ж масло продається за 130,90 гривень без знижки. Тут "Сільпо" пропонує вигідніші умови — різниця становить 39,91 гривень.

Ціна на масло "Ферама" в "АТБ"

Де вигідніше купувати

Порівнявши бачимо, що кожна мережа має свої переваги залежно від виробника. Масло "Молокія" дешевше купувати в "АТБ" — економія майже 50 гривень. А от масло "Ферма" вигідніше брати в "Сільпо" — тут можна заощадити близько 40 гривень.

Покупцям варто обирати магазин залежно від того, масло якого виробника вони хочуть купити. Обидві мережі пропонують відчутні знижки, але на різні бренди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у супермаркетах цінопад на каву. Ми розповідали, що у "Сільпо" та "АТБ" різниця складає 100 грн.