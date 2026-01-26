Начинается на "йо" и происходит от деревни с таким названием: какая фамилия взбудоражила соцсеть

В Украине 504 человека носит такую фамилию

В Украине можно встретить немало необычных и забавных фамилий. Некоторые из них звучат как названия блюд или напоминают ругательства и вызывают улыбку.

Один из пользователей Threads написал, что видел в сети людей с фамилиями Борщ и Сметана. В то же время он пошутил, что так и не нашел человека с фамилией, которая стала бы парой к его собственной, поэтому объявил "своеобразные" поиски к "Гречке".

Посты быстро собрали много комментариев. Одним из них поделилась пользовательница под ником "daria_tattooart", которая написала, что в ее общине работает директор лицея по имени Юрий Юрьевич Йовбак.

По данным портала "Рідні", В Украине проживает 504 человека с фамилией Йовбак. Больше всего носителей этой фамилии проживает в Закарпатской области, но ее также фиксируют на севере, юге и востоке страны.

Распространение фамилии Йовбак. Фото: "Родни"

Лингвисты отмечают, что родовое имя Йовбак происходит от венгерского или словацкого имени Jób, которое в украинском языке соответствует основе "Йов" или "Йоб" с добавлением суффикса -ак.

Такую фамилию связывают с древними жителями Карпат. В частности, в Закарпатье до 1893 года существовало село Йовбаковица, которое получило название по фамилии первого поселенца. Кроме того, подчеркивают, что это родовое имя не имеет отношения к ругательствам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в вашем роде были знаменитые музыканты, если у вас такая фамилия.