Звучит почти неприлично. Эту фамилию в Украине носит меньше сотни человек

Эта фамилия встречается на Херсонщине и Буковине и созвучна с вульгарным словом

Странных или смешных фамилий в Украине немало. Некоторые из них насчитывают всего несколько десятков носителей. Среди таких – фамилия Херняк.

По данным портала "Родные" людей с такой фамилией всего 43 в Украине. Больше всего носителей жили до 2022 года в Херсонской области — 13 в Горностаевском, четыре — в Каховском и один в Херсоне. Другой регион распространения – Буковина. В Черновцах живут семь Херняков. По три носителя фамилии есть в Запорожье, Маневицком районе Волыни, в окрестностях Томашпиля Винницкой области и один во Львове.

Распространение фамилии Херняк

Также известно, что среди мужчин с фамилией Херняк самое популярное имя – Николай, а среди женщин – Мария.

Происхождение фамилии возможно от прозвища или названия по определенному признаку человека, но его этимология не совсем очевидна из-за современных языковых ассоциаций. Среди возможных источников происхождения — от названия буквы х в старославянском языке — "хер", или от слова хирный (хирый), что иногда писалось через "е". Его значение – слабый, немощный. Вряд ли фамилия имеет происхождение от созвучного бранного слова, ведь вульгарное значение возникло позже.

Значение слова херня

