Починається на "йо" і походить від села з такою назвою: яке прізвище розмішило соцмережу

В Україні 504 людини носить таке прізвище

В Україні можна зустріти чимало незвичних і кумедних прізвищ. Деякі з них звучать як назви страв або нагадують лайку і викликають усмішку.

Один із користувачів Threads написав, що бачив у мережі людей із прізвищами Борщ та Сметана. Водночас він пожартував, що так і не знайшов людину з прізвищем, яке стало б парою до його власного, тому оголосив "своєрідні" пошуки до "Гречки".

Дописи швидко зібрали багато коментарів. Одним із них поділилася користувачка під ніком "daria_tattooart", яка написала, що в її громаді працює директор ліцею на ім’я Юрій Юрійович Йовбак.

За даними порталу "Рідні", в Україні проживає 504 людини з прізвищем Йовбак. Найбільше носіїв цього прізвища мешкає у Закарпатській області, але його також фіксують на півночі, півдні та сході країни.

Поширення прізвища Йовбак. Фото: "Рідні"

Мовознавці зазначають, що родове ім’я Йовбак походить від угорського або словацького імені Jób, яке в українській мові відповідає основі "Йов" або "Йоб" із додаванням суфікса -ак.

Таке прізвище пов’язують із давніми жителями Карпат. Зокрема, на Закарпатті до 1893 року існувало село Йовбаковиця, яке отримало назву за прізвищем першого поселенця. Крім того наголошують, що це родове ім’я не має стосунку до лайки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у вашому роді були славетні музиканти, якщо у вас таке прізвище.