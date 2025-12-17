Похоже на прозвище: сколько людей в Украине носят эту "жирную" фамилию

Эта фамилия не слишком популярна в Украине

В Украине много забавных фамилий, которые хоть и не звучат как обида, однако могут быть восприняты с негативным контекстом. В частности, фамилия Жирий.

Всего в Украине проживают 68 носителей этой фамилии. Об этом свидетельствуют данные генеалогического портала "Рідні".

Большинство из них проживает на западе Украины. В частности, в Рогатинском районе Ивано-Франковской области — 18 человек и в Жидачевском районе Львовской области — 10 человек.

Носители фамилии Жирий в Украине.

Интересно, что, согласно карте, 11 носителей этой фамилии числятся под Криворожским городским советом. Чаще этой фамилии носят люди с именем Владимир и Светлана.

Носители фамилии Жирий в Кривом Роге

Происхождение фамилии

Языковеды отмечают, что суффикс -ий принимал достаточно активное участие в образовании украинских прозвищ и фамилий. Благодаря ему появлялись прозвища от глагольных основ, выражая название деятеля, в которой иногда довольно отчетливо звучит отрицательная эмоциональная окраска : Багрий, Басий, Буций (от буцать), Бучий (бучать), Вертий, Гасий, Гладий, Дудлий, Жирий.

А также от мужских имен: Дахний (от Дахно, Дасий). И от женских имен: Галий, Гапий (от Гапа, Гапка), Мариний, Марусий.

Также прозвища могли происходить от существительных — общих названий: Бабий, Бедрий, Бородий, Бугрий, Гарматий, Гелетий.

Большинство фамилий этой группы указывает насмешливо на какой-то характеристический признак носителя, например, Бородий — человек с бородой, Толовий — с большой головой, Капустий — любитель капусты, Лабий — лабатый, то есть с большими ногами или руками, Мамий — мамин сынок, Плахтий — вероятно, то же что и Бабий.

