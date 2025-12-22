В вашем роде были знаменитые музыканты, если у вас такая фамилия (список)

Известен факт, что украинские фамилии в древности давались не просто так, и каждая может что-нибудь рассказать о том, кем были ваши предки. Например, некоторые фамилии давали только очень бедным людям, другие же доставались только самым умным. Также существует целая категория фамилий, которые предоставлялись украинцам, которые славились своими музыкальными умениями. Телеграф проанализировал ряд источников и собрал для вас перечень таких фамилий.

Прежде всего стоит упомянуть самые очевидные фамилии, связанные с музыкой, — Музика (ее сейчас носят аж 11708 украинцев), Музиченко (4807 носителей), Музичук (3031 носитель), Музичка и Музичко (1055 и 906 носителей), Музичишин, Музинчук и другие.

Распространение фамилии Музика в Украине

Співак, — еще одна популярная музыкальная украинская фамилия, ее на сегодня носят 5107 украинцев. Также встречаются такие формы как Співакова, Співаков, Співачук, Співаченко и другие.

Распространение фамилии Співак в Украине

Музыкантам также могли давать фамилии Дармограй и Лихограй, — на сегодня такие фамилии носят 1105 и 130 человек соответственно.

Часто музыкантам давали фамилии, связанные с инструментом, на котором они играли. Так, скрипачи получали фамилии Скрипник (13924 носителя сейчас в Украине), Скрипка (6212 носителей, среди которых и знаменитый Олег Скрипка), Скрипченко (2164), Скрипниченко (1308), Скрипчук (628), Скрипак (589), Скрипаль (589 носителей).

Распространение фамилии Скрипник в Украине

Те, кто играл на дудке, получали фамилии Дудник (10355 носителей), Дудка и Дудко (9114 и 4800 носителей), Дуда (4578), Дудченко (4157), Дудар, Дудич, Дударенко, Дудяк и другие. Любители сопилок носили фамилии Сопільняк, Сопільник, Сопівник, Сопілко, — сейчас эти фамилии носит всего несколько тысяч украинцев.

Распространение фамилии Дудник в Украине

Играющие на кобзе получали фамилии Кобзар (сейчас носит 7580 украинцев), Кобзаренко (1034 носителя), Кобзарь, Кобзева, Кобзенко.

Распространение фамилии Кобзар в Украине

Те, кто играл на цимбалах, получал фамилию Цимбал (9395 носителей), Цимбалюк (8695), Цимбаленко (1008), Цимбала, Цимбаляк и другие.

Распространение фамилии Цимбал в Украине

Связана с музыкой группа фамилий Басюк (3592 носителя), Бас (3260), Басова (2003), Басенко (1689), Басов (1503).

Распространение фамилии Басюк в Украине.

Бандуристы получали фамилии Бандура (3378 носителей сейчас), Бандурко и Бандурка (820 и 742), Бандур, Бандурак, Бандурович, Банделюк и другие.

Распространение фамилии Бандура в Украине.

Редкими сейчас являются такие музыкальные фамилии как Гудак, Гудаков, Ліра, Лірник, Лірчук, Тримбалюк, Тримбуляк, Труба, Трубачова, Трубач, Трубачов.

