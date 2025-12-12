Укр

Без улыбки не произнесете. Какая украинская фамилия звучит как оскорбление

Кошка в вышиванке. Фото Коллаж "Телеграф"

В Украине есть немало забавных фамилий, которые заставят улыбнуться. Среди них родовое имя Дохлик, которое носят более двух десятков украинцев.

По данным сайта "Рідні" в Украине проживает 22 носителя фамилии Дохлик и пять человек, по фамилии Дохлік.

Больше всего людей с родовым именем Дохлик живут на Полтавщине. Наиболее распространенные имена среди них – Петр и Мария.

Карта распространения фамилии Дохлик
Карта распространения фамилии Дохлик

А вот носители фамилии, отличающейся лишь одной буквой — Дохлік, живут в Донецкой области (4 человека) и в Черниговской области (один человек). Наиболее распространенные имена среди них Геннадий и Ирина.

Карта распространения фамилии Дохлік
Карта распространения фамилии Дохлік

Как могла возникнуть фамилия Дохлик

Точных сведений, как возникла эта фамилия нет, но можно предположить, что вероятнее всего это родовое имя происходит от прозвища, связанного с внешностью или здоровьем человека ("хилый", "худой"). Также немало украинских фамилий происходит от прозвищ с юмористическим подтекстом. Так что Дохлик могло быть иронической кличкой, которая закрепилась за потомками человека, получившего ее.

Подчеркиваем, фамилия не может быть поводом для насмешек. Материал "Телеграфа" носит исключительно развлекательный и познавательный характер — мы с уважением относимся к людям, их фамилиям и другим особенностям.

