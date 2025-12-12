Без улыбки не произнесете. Какая украинская фамилия звучит как оскорбление

Больше всего ее носителей проживают в Полтавской области

В Украине есть немало забавных фамилий, которые заставят улыбнуться. Среди них родовое имя Дохлик, которое носят более двух десятков украинцев.

По данным сайта "Рідні" в Украине проживает 22 носителя фамилии Дохлик и пять человек, по фамилии Дохлік.

Больше всего людей с родовым именем Дохлик живут на Полтавщине. Наиболее распространенные имена среди них – Петр и Мария.

Карта распространения фамилии Дохлик

А вот носители фамилии, отличающейся лишь одной буквой — Дохлік, живут в Донецкой области (4 человека) и в Черниговской области (один человек). Наиболее распространенные имена среди них Геннадий и Ирина.

Карта распространения фамилии Дохлік

Как могла возникнуть фамилия Дохлик

Точных сведений, как возникла эта фамилия нет, но можно предположить, что вероятнее всего это родовое имя происходит от прозвища, связанного с внешностью или здоровьем человека ("хилый", "худой"). Также немало украинских фамилий происходит от прозвищ с юмористическим подтекстом. Так что Дохлик могло быть иронической кличкой, которая закрепилась за потомками человека, получившего ее.

Подчеркиваем, фамилия не может быть поводом для насмешек. Материал "Телеграфа" носит исключительно развлекательный и познавательный характер — мы с уважением относимся к людям, их фамилиям и другим особенностям.

