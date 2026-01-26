Клиенты отвернутся? Действительно ли включать плату за генератор в чек ресторана – ошибка

Большинство украинских рестораторов действуют более прагматично.

На фоне постоянных отключений света в Украине встречаются случаи, когда рестораны включают в счет расходы на генератор. Но это скорее исключение, чем правило.

Такие действия могут свидетельствовать о непрофессиональности руководства заведения. Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала ведущий эксперт в сфере ресторанного бизнеса Ольга Насонова.

"Знаете, я такого не видела. Я слышала, что кто-то это делает. А сколько таких заведений, я информацию еще не собирала. Может, это какие-то единичные случаи. Потому что я, например, лично, довольно много хожу по ресторанам, я такого не видела ни разу", — рассказала Насонова.

По словам эксперта, в Украине есть определенные региональные "особенности" в сфере обслуживания. И где-то подобная практика все же применяется.

"Например, я такое видела довольно часто в регионах. Там распространена такая практика. Например, в Кременчуге или Кривом Роге треть заведений включает в счет определенную сумму за обслуживание. Это может быть связано с тем, например, что не все люди щедрые и дают чаевые официантам или по каким-то другим причинам", — отметила Насонова.

Ольга Насонова

В то же время, она добавила, что эти вопросы в Украине никак не регламентированы. И, если клиенту не понравилось обслуживание, он может отказаться платить.

"Что касается именно генератора, в принципе, сейчас это бывает часто. Например, в заведении шесть-семь часов работа держится на генераторе, но эти расходы никто не вносит и не повышает сумму в чеке. Рестораторы как обычноделают? Если расходы выросли, просто пытаются поднимать цены", — пояснила Насонова.

Она добавила, что в финальную стоимость продукта рестораны закладывают и показатели инфляции, и расходы, оотносительно персонала или роста цен на продукты. А раздельно включать в чек каждый из этих пунктов просто не реально.

"Ну никто же не будет ставить отдельно сумму, например, повышения зарплаты повару Вове, или повышения цен на мясо. Такого обычно не делают, а все включают в общие затраты. Никто не выделяет отдельно расходы на оборудование. Если говорить о расходах ресторанов, то генератор — это же не основной их расход. Вообще в Украине треть всех доходов заведения — это часть зарплаты персонала", — детализировала эксперт.

По ее словам, если ресторатор совершает ошибки, вызывающие возмущение людей, шансов на успешный бизнес у него не много. Такое заведение может быстро закрыться.

"Конечно, случаются единичные случаи, когда пишут в чек, например, генератор, когда там сумму ставят за посещение туалета или за подзарядку гаджетов и так далее. Это не профессионально и это, ну, скажем так, означает, что ресторан просто по-другому не может справиться со своими расходами, кроме как перенести их на клиентов", — резюмировала Насонова.

Ольга Насонова

Ранее "Телеграф" рассказывал, что магазины и кафе в Украине вкладывают значительные суммы в генераторы, что может стоить им дополнительных 20 тысяч гривен расходов.