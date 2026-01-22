Обед за 2,5 тысяч и бюджетные варианты: сколько стоит поесть в Буковеле
Сколько стоит поесть в Буковеле? Честный обзор цен на меню популярных заведений в 2026 году
Зимой в Буковеле традиционно много людей. Отдых на горнолыжном курорте означает не только зимние развлечения и проживание в отелях, но и питание. Сколько денег заложить в бюджет на питание?
"Телеграф" выяснил, сколько действительно стоит обычный обед в популярных заведениях Буковеля среднего ценового сегмента и какие блюда входят в классический набор посетителя ресторана.
Классический обед украинца состоит из нескольких обязательных позиций: входящего в обычное меню
Традиционный обед для украинца состоит из нескольких последовательных блюд.
Первое блюдо – это всегда суп или борщ. Овощной, мясной, куриный или рыбный – неважно. Второе блюдо или основное – это белковая составляющая с гарниром. Мясо, рыба или птица в сочетании с картофелем, крупами, макаронами или овощами – классическая сытная комбинация. Салат дополняет обед.
Именно такой набор блюд редакция "Телеграф" взяла за основу, когда промониторила цены в заведениях Буковеля. Выяснилось, что для питания на курортах нужно заложить кругленькую сумму.
"Грибовая хата"
Одна из самых популярных сетей заведений на курорте предлагает традиционную украинскую кухню с горным колоритом. Обед здесь обойдется в серьезную сумму – примерно 1460–1600 гривен на одного человека. Вот что входит в эту стоимость:
- Первое блюдо: грибная суп или борщ с бульоном – 370-390 гривен за порцию;
- Салат: самый дешевый вариант – 348 гривен;
- Гарнир: картофельное пюре – 283 гривны;
- Мясное или рыбное: от 230 гривен за 100 грамм (порция 200-250 грамм потянет на 460-575 гривен).
Art.Drovitnya
Ресторан предлагает блюда из дедовской печи и приготовленные на открытом огне. Полноценный обед потянет на 1200 грн. минимум.
- Первое блюдо: борщ со сметаной и сальсой – 380 гривен;
- Гарнир: топченый картофель — 180 грн;
- Самое дешевое основное блюдо – шашлык из курицы – 259 грн;
- Салаты: от 390 грн.
Girski Delux
Заведение по умеренным ценам по сравнению с другими ресторанами курорта. Обед обойдется примерно в 1350 гривен:
- Первое блюдо: от 350 гривен
- Салат: от 350 гривен
- Гарнир: картофель от 200 гривен
- Мясное: самая дешевая рыба или петушок – 450 гривен за порцию.
"Бабын Бограч"
Полноценный обед в корчме потянет на 1600-1700 гривен:
- Первое блюдо: от 325 гривен
- Салат: от 365 гривен
- Гарнир: от 275 гривен
- Мясное: от 315 гривен за 100 грамм (порция 200 грамм – это 630 гривен).
Le Grand
Одно из самых дорогих заведений в мониторинге. Обед обойдется минимум в 2300-2500 гривен:
- Первое блюдо: суп от 570 гривен
- Салат: от 580 гривен
- Гарнир: от 275 гривен
- Мясное: от 865 гривен за порцию
Charlton Estate
Одно из недорогих буковельских заведений. Обед обойдется примерно в 900-1100 гривен:
- Первое блюдо: от 240 гривен
- Салат: от 250 гривен
- Гарнир: от 150 гривен
- Мясное: от 250 гривен за порцию.
Margherita Bukovel
Обед в отягнет на 1440-1600 гривен:
- Первое блюдо: суп от 295 гривен
- Салат: от 450 гривен
- Основное блюдо: поркет из свинины – 695 гривен (подается с картофелем и овощами)
Kuhnia Gir
Полноценный обед обойдется в 1300-1450 гривен:
- Первое блюдо: от 370 гривен
- Салат: от 360 гривен
- Основное блюдо с гарниром и мясом от 570 гривен.
"Колыба"
Обед потянет примерно на 1120-1300 гривен:
- Первое блюдо: от 325 гривен
- Салат: от 250 гривен
- Гарнир: картофель – 170 гривен
- Мясное: котлета – 375 грн.
Мониторинг показал: дешевле всего пообедать можно в Буковеле на 900 гривен. Цены в среднем сегменте могут достигать 2500 гривен за человека. Средний чек за традиционный обед из трех блюд в Буковеле составляет 1400-1600 гривен на человека. Для семьи из двух взрослых и ребенка один обед потянет на 4000-5000 гривен.
