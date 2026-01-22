Обед за 2,5 тысяч и бюджетные варианты: сколько стоит поесть в Буковеле

Сколько стоит поесть в Буковеле? Честный обзор цен на меню популярных заведений в 2026 году

Зимой в Буковеле традиционно много людей. Отдых на горнолыжном курорте означает не только зимние развлечения и проживание в отелях, но и питание. Сколько денег заложить в бюджет на питание?

"Телеграф" выяснил, сколько действительно стоит обычный обед в популярных заведениях Буковеля среднего ценового сегмента и какие блюда входят в классический набор посетителя ресторана.

Классический обед украинца состоит из нескольких обязательных позиций: входящего в обычное меню

Первое блюдо – это всегда суп или борщ. Овощной, мясной, куриный или рыбный – неважно. Второе блюдо или основное – это белковая составляющая с гарниром. Мясо, рыба или птица в сочетании с картофелем, крупами, макаронами или овощами – классическая сытная комбинация. Салат дополняет обед.

Именно такой набор блюд редакция "Телеграф" взяла за основу, когда промониторила цены в заведениях Буковеля. Выяснилось, что для питания на курортах нужно заложить кругленькую сумму.

"Грибовая хата"

Цены на первые блюда в Буковеле

Одна из самых популярных сетей заведений на курорте предлагает традиционную украинскую кухню с горным колоритом. Обед здесь обойдется в серьезную сумму – примерно 1460–1600 гривен на одного человека. Вот что входит в эту стоимость:

Первое блюдо: грибная суп или борщ с бульоном – 370-390 гривен за порцию;

Салат: самый дешевый вариант – 348 гривен;

Гарнир: картофельное пюре – 283 гривны;

Мясное или рыбное: от 230 гривен за 100 грамм (порция 200-250 грамм потянет на 460-575 гривен).

Какие цены на гарниры в Буковеле

Цены на первые блюда

Art.Drovitnya

Гарниры в ресторане — цены

Ресторан предлагает блюда из дедовской печи и приготовленные на открытом огне. Полноценный обед потянет на 1200 грн. минимум.

Первое блюдо: борщ со сметаной и сальсой – 380 гривен; Гарнир: топченый картофель — 180 грн; Самое дешевое основное блюдо – шашлык из курицы – 259 грн; Салаты: от 390 грн.

Цены на первые блюда в заведении

Girski Delux

Цены в меню в Girski Delux

Заведение по умеренным ценам по сравнению с другими ресторанами курорта. Обед обойдется примерно в 1350 гривен:

Первое блюдо: от 350 гривен Салат: от 350 гривен Гарнир: картофель от 200 гривен Мясное: самая дешевая рыба или петушок – 450 гривен за порцию.

Цены на блюда в Girski Delux

"Бабын Бограч"

Первые блюда в заведении

Полноценный обед в корчме потянет на 1600-1700 гривен:

Первое блюдо: от 325 гривен Салат: от 365 гривен Гарнир: от 275 гривен Мясное: от 315 гривен за 100 грамм (порция 200 грамм – это 630 гривен).

Гарниры в Буковеле

Le Grand

Цены в заведении Le Grand

Одно из самых дорогих заведений в мониторинге. Обед обойдется минимум в 2300-2500 гривен:

Первое блюдо: суп от 570 гривен Салат: от 580 гривен Гарнир: от 275 гривен Мясное: от 865 гривен за порцию

Le Grand — цены на гарниры

Le Grand цены на салаты

Charlton Estate

Цены Charlton Estate

Одно из недорогих буковельских заведений. Обед обойдется примерно в 900-1100 гривен:

Первое блюдо: от 240 гривен Салат: от 250 гривен Гарнир: от 150 гривен Мясное: от 250 гривен за порцию.

Цены на салаты в Charlton Estate

Margherita Bukovel

Цены на Margherita Bukovel

Обед в отягнет на 1440-1600 гривен:

Первое блюдо: суп от 295 гривен Салат: от 450 гривен Основное блюдо: поркет из свинины – 695 гривен (подается с картофелем и овощами)

Цены на блюда в Margherita Bukovel

Kuhnia Gir

Цены на первые блюда в Kuhnia Gir

Полноценный обед обойдется в 1300-1450 гривен:

Первое блюдо: от 370 гривен Салат: от 360 гривен Основное блюдо с гарниром и мясом от 570 гривен.

Стоимость салатов

Сколько стоят основные блюда

"Колыба"

Цены на блюда в "Колыбе"

Обед потянет примерно на 1120-1300 гривен:

Первое блюдо: от 325 гривен Салат: от 250 гривен Гарнир: картофель – 170 гривен Мясное: котлета – 375 грн.

Цены на основные блюда в "Колыбе"

Мониторинг показал: дешевле всего пообедать можно в Буковеле на 900 гривен. Цены в среднем сегменте могут достигать 2500 гривен за человека. Средний чек за традиционный обед из трех блюд в Буковеле составляет 1400-1600 гривен на человека. Для семьи из двух взрослых и ребенка один обед потянет на 4000-5000 гривен.

Напомним, "Телеграф" также рассказывал, сколько можно заработать официантом в Буковеле в 2026 году. Оплата труда может существенно отличаться в разных заведениях.