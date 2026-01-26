Клієнти відвернуться? Чи дійсно включати плату за генератор у чек ресторану - помилка

Більшість українських рестораторів діють прагматичніше

На тлі постійних відключень світла в Україні трапляються випадки, коли ресторани включають в рахунок витрати на генератор. Але, це скоріше виключення, ніж правило.

Такі дії можуть свідчити про непрофесійнісь керівництва закладу. Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла провідний експерт у сфері ресторанного бізнесу Ольга Насонова.

"Знаєте, я такого не бачила. Я чула, що хтось це робить. А скільки таких закладів, я інформацію ще не збирала. Може це якісь поодинокі випадки. Тому що я, наприклад, особисто, досить багато ходжу по ресторанам, я такого не бачила жодного разу", — розповіла Насонова.

За словами експертки, в Україні є певні регіональні "особливості" у сфері обслуговування. І десь така практика все ж застосовується.

"Наприклад, я таке бачила досить часто в регіонах. Там поширена така практика. Наприклад в Кременчуці або Кривому Розі третина закладів включає в рахунок певну суму за обслуговування. Це може бути пов'язано з тим, наприклад, що не всі люди такі щедрі і дають чайові офіціантам або з якихось інших причин", — зазначила Насонова.

Ольга Насонова

Водночас вона додала, що ці питання в Україні ніяк не регламентовані. І, якщо клієнту не сподобалось обслуговування, він може відмовитись платити.

"Що стосується саме генератора, в принципі, зараз це буває часто. Наприклад, в закладі шість-сім годин робота тримається на генераторі, але ці видатки ніхто не вносить та не підвищує суму в чеку. Ресторатори як зазвичай роблять? Якщо витрати зросли, просто намагаються підіймати ціни", — пояснила Насонова.

Вона додала, що в фінальну вартість продукту ресторани закладають і показники інфляції, і витрати, які стосуються персоналу або росту цін на продукти. А окремо включати в чек кожен з цих пунктів просто не реально.

"Ну ніхто ж не буде ставити окремо суму, наприклад, підвищення зарплати повару Вові, або підвищення цін на м'ясо. Такого зазвичай не роблять, а все включають в загальні витрати. Ніхто не виділяє окремо витрати на устаткування. Якщо говорити про витрати ресторанів, то генератор — це ж не основна їх витрата. Взагалі в Україні третина всіх доходів закладу — це зарплата персоналу та податки", — деталізувала експертка.

За її словами, якщо ресторатор робить помилки, що викликають обурення людей, шансів на успішний бізнес в нього не багато. Такий заклад може швидко зачинитись.

"Зсвісно, трапляються поодинокі випадки, коли пишуть в чек, наприклад, генератор, коли там суму ставлять за відвідання туалету або за заряджання гаджетів і так далі. Це не професійно і це, ну, скажемо так, означає, що ресторан просто по-іншому не може справитись зі своїми витратами, окрім як перекласти їх на відвідувачів", — резюмувала Насонова.

Раніше "Телеграф" розповідав, що магазини та кафе в Україні вкладають значні суми в генератори, що може коштувати їм в додаткові 20 тисяч гривень витрат.