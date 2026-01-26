Получил награду в Париже. Как выглядел легендарный отель Харькова

Этот отель мог вместить более 2 тысяч постояльцев

В Украине существовало немало больших и красивых гостиниц, но только одна из них получила золотую медаль в Париже на Всемирной выставке 1937 года. Речь идет о харьковской гостинице "Интернационал".

"Телеграф" расскажет ее историю и покажет, как она выглядел. Известно, что строительство одной из крупнейших гостиниц заняло почти 6 лет.

"Интернационал" построили по проекту архитектора Григория Яновицкого. Запустили в 1936 году, и уже через год он получил Гран-при Всемирной выставки искусств и техники в Париже. К моменту начала работы отеля он имел 327 номеров, а после окончательного завершения работ почти 500, а именно 495 апартаментов.

Часто в гостинице останавливались международные делегации, известные люди и политики. В общей сложности "Интернационал" вмещал почти 2 тысячи постояльцев. Как видно на фото, у гостиницы не было изысканного фасада и колонн, она была выполнена в сдержанном стиле, как того требовали советские времена.

Как выглядела гостиница "Интернационал"

Однако ее размеры поражали, ведь на первом этаже рядом с вестибюлем был ресторан площадью 468 кв.м. К слову, его считали одним из самых изысканных во времена СССР. Туда пускали не всех посетителей, а только элиту, это было обусловлено ценами в меню и помпезным интерьером.

На втором этаже отеля находился главный холл и читальные залы. Ресторан в день выдавал примерно до 2000 тысяч заказов, но это при полной заполненности номеров. Еще гостиница имела большую террасу с выходом на площадь Дзержинского.

Ресторан гостиницы "Харьков"

Во время Второй мировой войны корпус гостиницы получил серьезные повреждения. Возникло много пожаров, были разрушения фасадов. Известно, что в "Интернационале" немецкая армия разместила свою тюрьму, где держала арестантов.

Отель "Харьков" после Второй мировой

После войны полное восстановление гостиницы было поручено Яновицкому, который и спроектировал его. К слову, реконструкция заняла около 30 лет. В этот же период гостиница получила название "Харьков" и только в 1952 году она начала принимать первых гостей.

