Укр

Без окон и с балконами-лепестками: что скрывают дома-"ромашки" на Оболони в Киеве

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Экспериментальные высотки на Оболонской площади
Экспериментальные высотки на Оболонской площади. Фото locals.md, pastvu.com, коллаж "Телеграфа"

Эти два дома уникальные

Среди жилой застройки Оболонского района Киева особенно выделяются два дома нетипичной постройки. Из-за необычного вида эти здания называют "домами-ромашками" или "домами-кукурузами".

В 1977 году в тогдашнем Минском районе завершилось строительство второго микрорайона. Помимо новых панельных домов, детских садов, школы и Универсама № 3, здесь со временем появились и два экспериментальных жилых дома башенного типа. Оба здания расположены рядом, по адресам Оболонская площадь, 2 и 2-А. Хоть внешне они и похожи, но все же различаются по высоте, конструктивным решениям и времени постройки.

"Телеграф" рассказывает, как и когда были построены эти дома на Оболони и что в них особенного кроме внешнего вида.

Киев Оболонь старые фото дом-ромашка и универсам
Дом-"ромашка" и Универсам на Оболони

17-этажный дом-"ромашка": первый монолитный жилой дом Киева

Первым был построен 17-этажный одноподъездный жилой дом по адресу Оболонская площадь, 2. Его возвели в 1981 году. Автором проекта был архитектор Михаил Будиловский.

Эта высотка стала первым монолитным жилым домом в Киеве. Он имеет каркасно-панельную конструкцию с монолитным ядром жесткости. Во время строительства перекрытия здания формировали внизу, а затем при помощи домкратов поднимали вверх вдоль монолитного каркаса. После этого между перекрытиями устанавливали вертикальные железобетонные панели, которые одновременно разделяли помещения и формировали фасад.

Как строили дом-кукурузу на Оболони - старые фото Киева
Строительства первого дома-"ромашки". Фото: pastvu.ru

На нижних и верхних этажах дома-"ромашки" расположены технические помещения, остальные 15 этажей занимают квартиры.

Лестничная площадка со всех сторон окружена квартирами. Поэтому для вентиляции и дымоудаления архитекторы предусмотрели вертикальную шахту внутри дома, которая заканчивается на крыше крупной металлической конструкцией.

Киев Оболонская площадь, 2 дом ромашка фото
Дом-"ромашка" или дом-"кукуруза". Фото: Дмитрий Соловьев/modernism.in.ua

На каждом жилом этаже расположено по шесть квартир. Планировки нестандартные: кухни имеют почти треугольную форму и находятся между комнатами.

Привычных окон в квартирах нет. Их заменяют большие витражные поверхности во всю стену между балконом и комнатами, поэтому снаружи видны только балконы.

22-этажный дом-"ромашка": рекорд высоты своего времени

Второй дом-"ромашку" по адресу площадь Оболонская, 2-А был построен в 1990 году. Его архитектором стали Михаил Будиловский и Вадим Ладный. Это здание выше и немного проще, но по-своему уникально.

В доме 22 этажа и он также имеет форму, близкую к цилиндрической, с полукруглыми балконами. В отличие от 17-этажной башни, в нем есть обычные двустворчатые окна. Основание здания — двухэтажный стилобат, окруженный колоннами-опорами, в котором размещается вход и холл. Над холлом расположен технический этаж, далее — 20 жилых этажей и еще один технический этаж под крышей.

Киев Оболонская площадь, 2А дом ромашка фото
22-этажный дом-"ромашка". Фото: Дмитрий Соловьев/modernism.in.ua

Незадымляемая лестница в этом доме находится в боковой части и проветривается через специальные отверстия в фасадных панелях. Всего в здании 120 квартир — по шесть на каждом жилом этаже. Все они, независимо от количества комнат, имеют сложные и многоугольные планировки.

Дом ромашка на Оболони планировка квартир
Планировка квартир в 22-этажном доме-"ромашке"

На момент строительства 22-этажный дом-"ромашка" был самым высоким жилым зданием Киева. Его полная высота составляет 75 метров, что условно соответствует 27 этажам.

Почему дома-"ромашки" так и остались единственными

Несмотря на прогрессивность и смелость решений, оба дома так и остались единичными примерами подобной архитектуры в Киеве. По информации "Моя Оболонь", эксперимент был признан нецелесообразным для массового повторения из-за сложной и затратной технологии строительства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выживают жильцы дома-"ромашки" в условиях сильных морозов и отключений света в Киеве.