Без окон и с балконами-лепестками: что скрывают дома-"ромашки" на Оболони в Киеве

Эти два дома уникальные

Среди жилой застройки Оболонского района Киева особенно выделяются два дома нетипичной постройки. Из-за необычного вида эти здания называют "домами-ромашками" или "домами-кукурузами".

В 1977 году в тогдашнем Минском районе завершилось строительство второго микрорайона. Помимо новых панельных домов, детских садов, школы и Универсама № 3, здесь со временем появились и два экспериментальных жилых дома башенного типа. Оба здания расположены рядом, по адресам Оболонская площадь, 2 и 2-А. Хоть внешне они и похожи, но все же различаются по высоте, конструктивным решениям и времени постройки.

"Телеграф" рассказывает, как и когда были построены эти дома на Оболони и что в них особенного кроме внешнего вида.

Дом-"ромашка" и Универсам на Оболони

17-этажный дом-"ромашка": первый монолитный жилой дом Киева

Первым был построен 17-этажный одноподъездный жилой дом по адресу Оболонская площадь, 2. Его возвели в 1981 году. Автором проекта был архитектор Михаил Будиловский.

Эта высотка стала первым монолитным жилым домом в Киеве. Он имеет каркасно-панельную конструкцию с монолитным ядром жесткости. Во время строительства перекрытия здания формировали внизу, а затем при помощи домкратов поднимали вверх вдоль монолитного каркаса. После этого между перекрытиями устанавливали вертикальные железобетонные панели, которые одновременно разделяли помещения и формировали фасад.

Строительства первого дома-"ромашки". Фото: pastvu.ru

На нижних и верхних этажах дома-"ромашки" расположены технические помещения, остальные 15 этажей занимают квартиры.

Лестничная площадка со всех сторон окружена квартирами. Поэтому для вентиляции и дымоудаления архитекторы предусмотрели вертикальную шахту внутри дома, которая заканчивается на крыше крупной металлической конструкцией.

Дом-"ромашка" или дом-"кукуруза". Фото: Дмитрий Соловьев/modernism.in.ua

На каждом жилом этаже расположено по шесть квартир. Планировки нестандартные: кухни имеют почти треугольную форму и находятся между комнатами.

Привычных окон в квартирах нет. Их заменяют большие витражные поверхности во всю стену между балконом и комнатами, поэтому снаружи видны только балконы.

22-этажный дом-"ромашка": рекорд высоты своего времени

Второй дом-"ромашку" по адресу площадь Оболонская, 2-А был построен в 1990 году. Его архитектором стали Михаил Будиловский и Вадим Ладный. Это здание выше и немного проще, но по-своему уникально.

В доме 22 этажа и он также имеет форму, близкую к цилиндрической, с полукруглыми балконами. В отличие от 17-этажной башни, в нем есть обычные двустворчатые окна. Основание здания — двухэтажный стилобат, окруженный колоннами-опорами, в котором размещается вход и холл. Над холлом расположен технический этаж, далее — 20 жилых этажей и еще один технический этаж под крышей.

22-этажный дом-"ромашка". Фото: Дмитрий Соловьев/modernism.in.ua

Незадымляемая лестница в этом доме находится в боковой части и проветривается через специальные отверстия в фасадных панелях. Всего в здании 120 квартир — по шесть на каждом жилом этаже. Все они, независимо от количества комнат, имеют сложные и многоугольные планировки.

Планировка квартир в 22-этажном доме-"ромашке"

На момент строительства 22-этажный дом-"ромашка" был самым высоким жилым зданием Киева. Его полная высота составляет 75 метров, что условно соответствует 27 этажам.

Почему дома-"ромашки" так и остались единственными

Несмотря на прогрессивность и смелость решений, оба дома так и остались единичными примерами подобной архитектуры в Киеве. По информации "Моя Оболонь", эксперимент был признан нецелесообразным для массового повторения из-за сложной и затратной технологии строительства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выживают жильцы дома-"ромашки" в условиях сильных морозов и отключений света в Киеве.