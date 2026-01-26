Отримав нагороду в Парижі. Як виглядав легендарний готель Харкова

Цей готель міг вмістити понад 2 тисячі постояльців

В Україні існувало чимало великих та гарних готелів, та лише один з них отримав золоту медаль у Парижі на Всесвітній виставці 1937 року. Йдеться про харківський готель "Інтернаціонал".

"Телеграф" розповість його історію та покаже, як він виглядав. Відомо, що будівництво одного й найбільших готелів зайняло майже 6 років.

"Інтернаціонал" побудували за проєктом архітектора Григорія Яновицького. Запустили у 1936 роців, і вже через рік він отримав Гран-прі Всесвітньої виставки мистецтв і техніки в Парижі. На момент початку роботи готелю він мав 327 номерів, а після остаточного завершення робіт майже 500, а саме 495 апартаментів.

Досить часто в готелі зупинялись міжнародні делегації, відомі люди та політики. Загалом "Інтернаціонал" вміщував майже 2 тисячі постояльців. Як видно на фото, готель не мав вишуканого фасаду та колон, він був виконаний у стриманому стилі, як того вимагали радянські часи.

Як виглядав готель "Інтернаціонал"

Однак його розміри вражали, адже на першому поверсі поряд з вестибюлем був ресторан площею 468 м². До слово, його вважали одним з найвишуканіших в часи СРСР. Туди пускали не усіх відвідувачів, а лише еліту, обуволено це було цінами в меню та помпезним інтер'єром.

На другому поверсі готелю був головний хол та читальні зали. Ресторан в день видав приблизно до 2000 тисяч замовлень, але це за умови повної заповненості номерів. Ще готель мав велику терасу з виходом на площу Дзержинського.

Ресторан готелю "Харків"

Під час Другої світової війни корпус готелю зазнав серйозних пошкоджень. Виникло багато пожеж, були руйнування фасадів. Відомо, що в "Інтернаціоналі" німецька армія розмістила свою в'язницю, де тримала арештантів.

Готель "Харків" після Другої світової

Після війни повне відновлення готелю доручили Яновицькому, який і спроєктував його. До слова, реконструкція зайняла майже 30 років. В цей же період готель отримав назву "Харків" і тільки у 1952 році він почав приймати перших гостей.

Раніше "Телеграф" розповідав, де розташований найстаріший житловий будинок світу, якому майже тисяча років.