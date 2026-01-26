Вернулась в Украину, чтобы поддержать мать. Как сейчас выглядит дочь Юлии Тимошенко и где она пропадала

Евгении 45 лет и она была замужем дважды

В понедельник, 26 января, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко присутствовала на заседании Апелляционной палаты ВАКС, где рассматривали ее жалобу на избранную меру пресечения. Поддерживали нардепа ее муж Александр и единственная дочь Евгения.

Как передает украинский журналист Михаил Ткач, Евгения прибыла в Киев, чтобы поддерживать мать "как в старые добрые времена". 45-летняя дочь нардепа сидела на одной лавке вместе с отцом Александром Тимошенко рядом с мамой.

Интересно, что кадр из заседания изначально был опубликован в Телеграм-канале "5 канала", с сообщением: "На суд по делу Юлии Тимошенко приехала и дочь политика, проживающая в Дубае". Однако позже пост по неизвестной причине был удален.

На видео из заседания Евгения присутствует:

Евгения Тимошенко — что о ней известно

Дочь Юлии Владимировны родилась 20 февраля 1980 года в Днепре. Училась Евгения в Лондонской школе экономики, где изучала политику и философию. Получила степень бакалавра по направлению "Государственное управление", а также степень магистра в области российской и постсоветской политологии. Впрочем, с политикой свою жизнь она не связала, а выбрала сферу бизнеса и благотворительности.

Фото: Getty Images

В 2011-2014 годах Евгения активно появлялась на публике. Это было связано с делом ее матери: она сосредоточилась на кампании за освобождение Юлии Тимошенко из заключения во время президентства Януковича. Евгения участвовала в акциях, обращалась к международным организациям и присутствовала на судебных заседаниях. После освобождения матери женщина пропала с радаров.

Фото: Getty Images

Два брака и дети

В начале 2000-х Евгения связала себя браком с британским рок-музыкантом Шоном Карром — их союз продлился семь лет. В 2012 году пара официально рассталась.

Фото: Getty Images

В декабре 2014 года дочь Тимошенко вышла замуж за американского предпринимателя одесского происхождения Артура Чечеткина, который работает в сфере недвижимости в Бруклине. В 2016 году у пары родилась дочь Ева, через три года у них появился сын Давид, а в конце 2020 года родился их третий ребенок — Адам.

Евгения с мужем Артуром Чечеткиным. Фото: Getty Images

Тимошенко с зятем, внучкой и мужем. Фото: instagram.com/yulia_tymoshenko

Где живет Евгения Тимошенко

Вместе с мужем и детьми Евгения живет в Дубае, о чем говорит ее местоположение в профиле LinkedIn. Кроме того, она упоминала, что возглавляет украинский благотворительный фонд Child.ua, который находится в Киеве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит единственная дочь экс-нардепа Кивалова. В прошлом она была в "Партии регионов".