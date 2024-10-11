Юлию Тимошенко ровно 13 лет назад отправили в тюрьму: как она тогда выглядела (фото)

Вспомнили и о появлении Тимошенко в коляске и с высокими каблуками

Ровно 13 лет назад, 11 октября 2011-ого, Печерский суд Киева признал экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко виновной в злоупотреблении властью и служебными полномочиями при заключении газового соглашения с Россией в 2009 году.

Линчевание Тимошенко происходило при президентстве Виктора Януковича. Тогда нардепа приговорили к 7 годам лишения свободы, запретили занимать государственные должности в течение 3 лет и обязали возместить НАК "Нафтогаз Украины" ущерб в размере 1,5 миллиарда гривен.

Зачитывал приговор скандальный судья Родион Киреев. 15 октября Венецианская комиссия заявила, что Киреев вообще не имел права рассматривать дело Тимошенко, поскольку был "временным судьей" и должен был отработать еще 5 лет, чтобы получить статус "постоянного судьи" для рассмотрения дел подобного уровня.

Как выглядела Юлия Тимошенко во время приговора

Политические аналитики отмечают, что Тимошенко была приговорена по приказу Януковича, чтобы устранить ее как основного конкурента на президентских выборах, которые проходили в 2015 году. Мировые лидеры называли бывшего премьер-министра политзаключенной.

Тимошенко отбывала срок в Харькове в Качановской исправительной колонии. После побега Януковича в РФ в феврале 2014 года депутат покинула пределы тюремной больницы, где она в тот момент находилась.

25 февраля 2014 года Юлия Тимошенко выступила перед Евромайданом в инвалидной коляске, но на высоких каблуках. Это очень позабавило украинских пользователей в сети.

14 апреля 2014 года Верховный суд Украины закрыл "газовое" дело против Тимошенко. 7 июля 2014 года МВД Украины объявило в розыск судью Родиона Киреева. Его подозревают в вынесении заведомо неправомерного приговора, за что ему может грозить до 8 лет лишения свободы.

Как выглядит Юлия Тимошенко сейчас

В свое время Юлию Тимошенко назвали "лжемессией". Узнайте, что говорила о депутате Мария Дэви Христос из секты "Белое братство" и где она сейчас.