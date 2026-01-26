Повернулася до України, щоб підтримати матір. Як зараз виглядає дочка Юлії Тимошенко і де вона пропадала

Євгенії 45 років і вона була одружена двічі

У понеділок, 26 січня, лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко була присутня на засіданні Апеляційної палати ВАКС, де розглядали її скаргу на обраний запобіжний захід. Підтримували нардепа її чоловік Олександр та єдина донька Євгенія.

Що потрібно знати:

Євгенія Тимошенко підтримала матір на судовому засіданні у Києві

Раніше вона цікавилася політикою, але обрала бізнес та благодійність

Зараз донька Юлії Володимирівни живе за кордоном із чоловіком і трьома дітьми

Як передає український журналіст Михайло Ткач, Євгенія прибула до Києва, щоб підтримувати матір "як в старі добрі часи". 45-річна дочка нардепа сиділа на одній лавці разом із батьком Олександром Тимошенком поряд із мамою.

Цікаво, що кадр із засідання спочатку був опублікований у Телеграм-каналі "5 каналу", з повідомленням: "На суд щодо справи Юлії Тимошенко приїхала й донька політикині, яка мешкає в Дубаї". Проте пізніше пост із невідомої причини було видалено.

На відео із засідання Євгенія присутня:

Євгенія Тимошенко — що про неї відомо

Дочка Юлії Володимирівни народилася 20 лютого 1980 року у Дніпрі. Навчалася Євгенія у Лондонській школі економіки, де вивчала політику та філософію. Здобула ступінь бакалавра за напрямом "Державне управління", а також ступінь магістра в галузі російської та пострадянської політології. Втім, із політикою своє життя вона не пов’язала, а обрала сферу бізнесу та благодійності.

Фото: Getty Images

У 2011-2014 роках Євгенія активно з’являлася на публіці. Це було пов’язано зі справою її матері: вона зосередилася на кампанії за визволення Юлії Тимошенко з ув’язнення під час президентства Януковича. Євгенія брала участь в акціях, зверталася до міжнародних організацій та була присутня на судових засіданнях. Після визволення матері жінка зникла з радарів.

Фото: Getty Images

Два шлюби і діти

На початку 2000-х Євгенія одружилася з британським рок-музикантом Шоном Карром — їх союз тривав сім років. У 2012 році пара офіційно розлучилася.

Фото: Getty Images

У грудні 2014 року дочка Тимошенко вийшла заміж за американського підприємця одеського походження Артура Чечоткіна, який працює у сфері нерухомості у Брукліні. 2016 року у пари народилася дочка Єва, через три роки у них з’явився син Давид, а наприкінці 2020 року народилася їхня третя дитина — Адам.

Євгенія із чоловіком Артуром Чечоткіним. Фото: Getty Images

Тимошенко із зятем, онукою та чоловіком. Фото: instagram.com/yulia_tymoshenko

Де живе Євгенія Тимошенко

Разом із чоловіком та дітьми Євгенія живе в Дубаї, про що говорить її місцеперебування у профілі LinkedIn. Крім того, вона згадувала, що очолює український благодійний фонд Child.ua, який знаходиться у Києві.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає єдина дочка екснардепа Ківалова. У минулому вона була у "Партії регіонів".