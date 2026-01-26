Не просто заклеить окна пленкой: украинцы поделились нюансами качественного утепления окон и дверей (видео)

Этот способ поднимет температуру на несколько градусов

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в некоторых домах настолько холодно, что вода замерзла прямо в унитазах. Некоторые жители столицы публикуют соответствующие фото в сети.

Также в соцсетях украинцы делятся лайфхаками, как выживать без отопления и света. Как утеплить квартиру быстро и эффективно, показали в Instagram.

Для этого нужно взять самую плотную прозрачную пленку, хотя бы пару временных дверей на молнии, качественный двухсторонний скотч на вспененной основе и максимально качественную малярную ленту.

Двухсторонний скотч режем на маленькие кусочки и фиксируем дверь на него по периметру, а затем сверху проходимся малярной лентой.

На окнах делаем все то же, снизу можно зафиксировать обычным скотчем. Если у вас пленка не самая плотная – ничего страшного. Это все равно лучше, чем ничего.

Если нужно, чтобы окно открывалось, можно взять временную дверь и приклеить ее напротив окна, а уже с обеих сторон просто приклеить пленку. Обязательно чтобы она была немного внахлест и все стыки надо проклеить скотчем.

На балконную дверь нужно вырезать пленку по ее размеру, а край сделать плотным для того, чтобы на него приклеить детские магниты из магнитного конструктора. Треугольнички и квадратики зафиксируют дверь и очень хорошо удержат тепло внутри.

Автор видео рассказала, что, по ее ощущениям, разница в температуре воздуха за пленкой и перед пленкой градуса три-четыре.

Ранее украинка показала, как поджарить колбаски без света и газа. В комментариях пользователи рассказывали, что именно так в детстве жарили сосиски с родителями или дедушками.