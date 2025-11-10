Защитит в самые сильные морозы: канадец поделился действенным лайфхаком для дешевого утепления дома

Через окна теряется значительная часть тепла

В условиях постоянных отключений электроэнергии в домах быстро становится холодно. Чтобы сохранить тепло в помещении, можно воспользоваться простым лайфхаком.

Воздушно-пузырчатая пленка помогает сохранить тепло благодаря небольшим ячейкам. Однако поверх нее можно наклеить еще один предмет, который утеплит дом еще лучше. Канадец под ником WistfulSaudade поделился интересным лайфхаком на платформе Reddit.

Чем утеплить окна

Для утепления пользователь сети посоветовал приобрести термопленку для окон. В этом вопросе очень важно измерить окна, чтобы выбрать правильный размер. Перед приклеиванием важно протереть окна сухой тряпкой, чтобы плёнка не отлипала.

Можно подсушивать окна феном, когда клеите пленку. Однако направляйте поток воздуха по всей поверхности и не включайте мощный режим, чтобы пленка не расплавилась.

Термопленка – удачная защита от потери тепла, скриншот из Reddit

Есть один действенный совет на платформе Reddit. Можно наклеить термопленку поверх воздушно-пузырчатой пленки. В таком случае пластиковая пленка будет служить внешним слоем, а пузырчатая будет расположена внутри. При этом между пленками должна образоваться небольшая щель, чтобы воздушные карманы сохраняли тепло.

Можно поклеить сразу и пузырчатую пленку, и термопленку, скриншот из Reddit.

Пользователь сети отметил, что после приклеивания пленок в его доме стало гораздо теплее.

