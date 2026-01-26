Не просто заклеїти вікна плівкою: українці поділилися нюансами якісного утеплення вікон та дверей (відео)

Цей спосіб підніме температуру на кілька градусів

За словами мера Києва Віталія Кличка, в деяких будинках настільки холодно, що вода замерзла просто в унітазах. Деякі жителі столиці публікують відповідні фото в мережі.

Також в соцмережах українці діляться лайфхаками, як виживати без опалення та світла. Як утеплити квартиру швидко та ефективно показали в Instagram.

Для цього треба взяти найщільнішу прозору плівку, хоча б пару тимчасових дверей на блискавці, якісний двосторонній скотч на спіненій основі та максимально якісну малярну стрічку.

Двосторонній скотч ріжемо на маленькі шматочки і фіксуємо двері на нього по периметру, а потім зверху проходимось малярною стрічкою.

На вікнах робимо все те ж саме, знизу можна зафіксувати звичайним скотчем. Якщо у вас плівка не найщільніша – нічого страшного. Це все одно краще, ніж нічого.

Якщо треба, щоб вікно відчинялося, можна взяти тимчасові двері та приліпити їх напроти вікна, а вже з обох боків просто приклеїти плівку. Обов’язково щоб вона була трошки внахлест і усі стики треба проклеїти скотчем.

На балконні двері треба вирізати плівку за їхнім розміром, а край зробити щільним для того, щоб на нього приліпити дитячі магніти з магнітного конструктора. Трикутнички і квадратики зафіксують двері і дуже добре утримають тепло всередині.

Авторка відео розповіла, що, за її відчуттями, різниця в температурі повітря за плівкою і перед плівкою градуси три-чотири.

Раніше українка показала, як підсмажити ковбаски без світла та газу. У коментарях користувачі розповідали, що саме так в дитинстві смажили сосиски з батьками чи дідусями.