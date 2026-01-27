Это место знал каждый турист: что стало с легендарным рестораном в Крыму (фото)

Заведение существует не одно десятилетие

В Крыму в свое время существовало два заведения с одинаковым названием "Пушкинъ". Один ресторан был в Симферополе, другой в Бахчисарае. Сейчас остался только второй.

Ведь в Симферополе ресторан снесли в 2015. "Телеграф" расскажет, что особенного в Le Cafe "Пушкинъ", которое до сих пор работает.

Заметим, что кафе-ресторан находится в Бахчисарае в Крыму. Открылся "Пушкинъ" в 2005 году. Он расположен почти в центре недалеко от Ханского дворца. Заведение популярно среди туристов, которых последние годы не так много. Ведь после оккупации Крыма в 2014 году и полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году туристов на эти курорты приезжает меньше.

Интерьер Le Cafe "Пушкинъ"

Интерьер Le Cafe "Пушкинъ"

Тем не менее заведение работает и сейчас. У него довольно аутентичный интерьер с крымскотатарскими нотками, терраса и дворик. Название заведения связано с российским поэтом Александром Пушкиным, который в 1820 году посещал Бахчисарай. К слову, он посвятил этому городу поэму "Бахчисарайский фонтан".

Терраса Le Cafe "Пушкинъ"

Ресторан подает европейскую кухню, но есть блюда с восточными и крымскотатарскими мотивами. Цены в заведении выше средних. За небольшой обед еще в 2018 году нужно было заплатить почти 1000 рублей, сейчас эта цифра удвоилась.

Цены Le Cafe "Пушкинъ"

